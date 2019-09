Se normaliza la disponibilidad de combustible en surtidores

Luego de que el fin de semana algunas estaciones de servicio se vieran afectadas debido a la falta de disponibilidad de combustibles, que en ciertos casos era nula y en otras reducida, en estos días la situación se normalizó y en los surtidores se consigue variedad de combustibles.

Según un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy, en las estaciones de servicio la disponibilidad de naftas y gasoil es normal por lo que los surtidores permanecieron abiertos y comercializaban el producto.

Si bien, en general todas las estaciones de servicio por el momento cuentan con combustibles, a algunas les es mas difícil conseguirlo. Esto ocurre en mayor medida en las denominadas "de bandera blanca", que son aquellas independientes, que no responden a una petrolera en particular; al parecer desde el congelamiento de precios fijado por el Gobierno Nacional, estas comenzaron a tener dificultad a la hora de conseguir el producto. "Si bien ahora tenemos nafta y gasoil la semana pasada hubo días que tuvimos que cerrar porque no teníamos. El proveedor no nos quería vender y como somos de bandera blanca tenemos la ventaja de que podemos buscar otro, y así conseguimos, pero es difícil conseguir que te vendan" dijo el playero de un surtidor de bandera blanca de capital.

Los expendedores de combustible con bandera Shell y Refinor no tuvieron faltante y ratificaron que cuentan con las naftas.

Si bien algunos surtidores YPF de la provincia durante el fin de semana no tenían combustible Diesel, por estos días ya cuentan con el producto para la venta.