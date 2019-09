Mamá de Matías Puca: “Tenemos mucho dolor, bronca y enojo, pero tenemos que salir adelante”

La madre Fabiola Zerpa accedió a realizar una entrevista exclusiva con nuestro medio para contarnos como se está dando el caso, ya que todavía no hubo avances en la causa y sienten que la justicia no avanza en la misma, como así también en la búsqueda de algún otro sospechoso.

“La última vez que fuimos a ver al Dr. Aldo Lozano fue en el mes de julio, nos dijo que ellos no pueden trabajar más porque la causa, las exposiciones y las demandas están en el tribunal nº 3, a cargo el Dr. Ramón Puig. La misma está trabada y sin movimiento, están encajonados números de teléfonos, computadoras que todavía no fueron revisadas, son elementos de investigación que no fueron revisados”. Dijo la madre de Matías Puca.

La familia, especialmente Fabiola, se encuentra con una gran incertidumbre y tristeza por todo lo que está pasando. “Sigo sin aceptarlo, son mis padres, mi nieto, que me mantienen de pie, yo lo espero siempre a Matías, veo a algún joven y me imagino que puede ser él, necesito ver su rostro, trato durante el día de no descansar y de ocuparme, que termine el día y pueda descansar porque así no se puede”. La madre siguió con el doloroso relato. “Mi hijo dejó un nene de tres años, que está bien y está creciendo sano, pero no pudo conocer a su padre”.

A casi dos años de la muerte del joven carrocero, la madre dijo que “llevamos enojo, bronca, injusticia, dolor, pero tenemos que salir adelante”.

Por otro lado, la abogada que defiende a la familia Puca habló sobre el único detenido en la causa, quien aún sigue declarándose inocente. “Martin Cruz se sigue declarando inocente, pero el fiscal nos mostró varias pruebas que están en su contra, aunque deberemos seguir esperando para conocer el veredicto final, aunque las pruebas sean contundentes”.