Boca está casi a punto

El defensor Julio Buffarini y el mediocampista Eduardo Salvio volverían a la titularidad en Boca, cuando el equipo visite a San Lorenzo, por la séptima fecha de la Superliga, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

El "Toto", ya recuperado de una lesión grado 1 en el isquiotibial izquierdo, tendrá minutos para comenzar a buscar ritmo de cara al partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante River, el 1 de octubre.

En tanto, Buffarini enfrentará a su exequipo para que el juvenil Marcelo Weigandt, quien viene actuando como titular, descanse.

Además, el entrenador Gustavo Alfaro todavía no definió al acompañante de ataque de Franco Soldano y hay tres candidatos para un puesto: Carlos Tevez, Mauro Zárate y Emmanuel Reynoso.

Así las cosas, Boca formaría de la siguiente manera para el encuentro que se disputará el sábado a las 17.45 en el Nuevo Gasómetro: Esteban Andrada; Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister; Zárate o Tevez o Reynoso y Franco Soldano.

En tanto, los estudios realizados al defensor de San Lorenzo Fabricio Coloccini arrojaron que tiene una fatiga muscular, que lo pone en duda ante Boca.

Según informó de manera oficial la institución, el experimentado jugador "padece una fatiga muscular en el bíceps femoral".

Además, Coloccini realizó tareas kinésicas y el entrenador Juan Antonio Pizzi seguirá su evolución diaria para ver si lo puede tener en cuenta de cara al partido del sábado.

Los árbitros para la jornada son los siguientes.

Viernes: a las 19, Unión vs. Rosario Central (Pablo Echavarría) y a las 21.10, Argentinos vs. Central Córdoba (Fernando Echenique).

Sábado: a las 13.15, Estudiantes vs. Patronato (Germán Delfino); a las 15.30, Defensa vs. Huracán (Silvio Trucco); a las 20, Atlético Tucumán vs. Independiente (Néstor Pitana).

Domingo: a las 11, Newell’s vs. Aldosivi (Facundo Tello); a las 13.15, Godoy Cruz vs. Banfield (Pablo Dóvalo); a las 15.30, Lanús vs. Colón (Darío Herrera); a las 17.45, Racing vs. Arsenal (Patricio Loustau); a las 20, River vs. Vélez (Andrés Merlos).

Lunes: a las 21, Talleres de Córdoba vs. Gimnasia La Plata (Hernán Mastrángelo).