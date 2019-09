"Llevamos enojo, bronca, una sensación de injusticia"

HUMAHUACA (Corresponsal). Pasaron dos años del trágico siniestro vial que se cobró la vida del joven humahuaqueño Matías Benjamín Puca sobre la avenida Fascio de la capital jujeña y su familia sigue esperando respuestas por parte de la Justicia.

La madre de Puca, Fabiola Zerpa en diálogo exclusivo con nuestro diario contó en que estado se encuentra la causa y dijo sentir que "la Justicia no prospera" en la misma. "La última vez que fuimos a ver al fiscal que entiende la causa Aldo Lozano fue en el mes de julio, nos dijo que ellos no pueden continuar con las investigaciones porque la causa se encuentra en el Tribunal en lo Criminal Nº 3, donde está a cargo el juez Ramón Puig. Que está ahí trabada por una presentación de los abogados del hombre que está detenido. Entonces no hay movimiento, están encajonados los números de teléfonos, las computadoras entre otras cosas, que todavía no fueron investigados, son elementos de investigación que no fueron revisados", comentó Zerpa.

Además la mujer dijo que "la abogada que habíamos designado en primera instancia no obtuvo las pruebas necesarias por eso recayó la causa en el abogado Álvaro Pugliese que pertenece al Ministerio de la Acusación", dijo.

Hay que recordar que por el hecho en febrero del 2018 Ricardo Martín Cruz fue detenido y "lo que hizo notar el fiscal es que existen varias pruebas que están en su contra, pruebas que lo comprometen, pero es como siempre dije: no sería justo que se esté inculpando a alguien que es inocente, no habría justicia de esa manera, no quisiera que sea así".

La familia de Matías Benjamín Puca se encuentra apesadumbrada por todo lo que está pasando, "sigo sin aceptarlo, son mis padres y mi nieto los que me mantienen de pie, yo lo espero a mi hijo todos los días de mi vida, veo algún joven y me imagino que puede ser él, necesito ver su rostro, trato durante el día de no descansar de ocuparme en todo lo que pueda, para que termine el día lo más pronto posible y pueda descansar porque así no se puede vivir", dijo entre lágrimas la mujer.

Matías Puca además era padre de un niño de tres años y al consultarla dijo, que su nieto "está bien, está creciendo sano, Benjamín no pudo conocerlo, él es el motor de la familia, la mamá del niño piensa lo mismo, llevamos enojo, bronca, una sensación de injusticia, dolor, pero tenemos que salir adelante".

"Lo único que tengo para decir es que ellos están en la tierra por Dios, para cumplir su trabajo y que algún día Dios lo demandará por ello, y es por eso que tengo que confiar en ellos, porque llenarme de odio no me va a servir de nada, pero soy conciente que por más que la justicia divina actúe, también tiene que haber verdad y luz también aquí en la tierra", finalizó.

Sobre los hechos

Matías Benjamín "Chars" Puca tenía 18 años, nació en la ciudad de Humahuaca y cursaba el sexto año de la Escuela Técnica de la localidad de Maimará. Era carrocero y estaba a cargo de la soldadura de la carroza.

La noche del sábado 16 de septiembre del 2017 se fue a bailar junto a sus compañeros a uno de los boliches del acceso sur de la ciudad.

Vió a su madre al término del paso de su carroza y le pidió permiso.

La mañana del domingo 17, Puca y sus compañeros descendieron de un colectivo en la primera parada de la avenida Fascio, debían caminar hasta el Regimiento 20, donde estaban autorizados a descansar los carroceros del interior.

Un vehículo que circulaba a toda velocidad, se subió a la vereda y embistió de atrás al joven, provocando que saliera despedido unos cuatro metros y que cayera pesadamente a la vereda.

Fue trasladado en código rojo a la sala de terapia intensiva del "Pablo Soria", pero debido a la violencia del golpe que sufrió, al día siguiente sufrió una muerte cerebral y el martes 19, no resistió y falleció.

Por el hecho está detenido Ricardo Cruz, dueño de un vehículo marca Chevrolet Agile que sería con el que fue embestido Puca y su defensa presentó el cese de detención, que de momento no se resolvió.

Los avances de la causa

El Ministerio Público de la Acusación envió un comunicado El Ministerio Publico de la Acusación puso en conocimiento el estado de la investigación penal preparatoria de la causa que está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, que investiga el hecho en el que resultara víctima el joven Matías Benjamín Puca, a mediados de septiembre del 2017. El expediente judicial tiene detenido a un hombre, e imputado por encubrimiento agravado al exfuncionario Pablo Perovic.

1º El 24 de abril del 2018 el fiscal Lozano requirió al Juez de Control Jorge Zurueta, la prisión preventiva de Ricardo Cruz.

2º El 2 de mayo del 2018 el fiscal contestó una notificación del juez por un planteo de nulidad presentado por la defensa de Cruz.

3º El 11 de mayo del 2018, desde el MPA se contestó otro comunicado por el magistrado debido a un pedido de recusación de la defensa.

4º El 29 de mayo del mismo año, Lozano rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del inculpado Pablo Perovic.

5º Explicando el fiscal su decisión de este punto por cuanto la IPP no se encuentra agotada a la fecha del pedido defensivo.

6º El 31 de mayo el expediente judicial fue remitido por el Juzgado de Control Nº 2 a la Cámara de Apelaciones y Control.

7º El 7 de junio de ese año la Cámara de Apelaciones remitió el expediente judicial al Tribunal en lo Criminal Nº 3.

8º Fue devuelto por el Tribunal a la Cámara de Apelaciones el 30 de agosto, para luego ser remitido al Superior Tribunal al día siguiente.

9º Miembros de la Cámara de Apelaciones se excusaron y se confirmó otro Tribunal para tratar el sobreseimiento de Perovic.

10º El 20 de diciembre del 2018 el juez de Control dio lugar al pedido de prisión preventiva para el imputado Ricardo Martín Cruz.

11º A fines del 2018, el Juez de Control Nº 2, Jorge Zurueta hizo lugar al pedido de la defensa de Perovic, otorgando el sobreseimiento.

12º Durante la feria judicial del 2019, el fiscal Araya, presentó la apelación en contra del sobreseimiento dictado por el juez.

13º El 13 de septiembre el fiscal general Sergio Lello Sánchez, presentó dos escritos al STJ solicitando la prosecución y activación de la causa.

14º La defensa del imputado Cruz presentó una solicitud de cese de prisión preventiva, el fiscal se opuso y debe resolver el juez Zurueta.

15º Días atrás el juez de Control Zurueta notificó al fiscal de la causa el rechazo al pedido realizado por los defensores del acusado Cruz.