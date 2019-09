Por México, Bolivia y este fin de semana en capital y Lozano

Recién llegado de su octava gira a México, Germán Romano, director de La Rosa Teatro, y en medio de la puesta a punto del próximo Entepola (Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano) Argentina que se hace en Jujuy y del cual también es director, cuenta esta nueva experiencia, las actividades que se vienen y las funciones en Jujuy de este fin de semana.

Germán Romano presentó dos unipersonales en México, en el marco del Entepola y de la VII Cruzada Central por el Teatro.

En las semanas anteriores, el actor y director estuvo en México, presentando dos de sus obras, que lo tienen como protagonista unipersonal. Una de ellas es "Un hombre de infinitas palabras", que se puso en escena en el marco del VI Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano (Entepola) México, adonde fue especialmente invitado; y la otra es "Medio pueblo" de Martín Giner, en la VII Cruzada Central por el Teatro, realizada en la ciudad de Querétaro de ese país, con la organización del grupo Atabal Creación Artística.

Dice sobre sus usuales ya giras por ese país, que "llegar a México es como llegar a mi casa, se cómo funciona el público, la gente, así que es bastante festivo a pesar de las 28 horas y cuatro aviones". Además de ocho giras, cuenta seis espectáculos del grupo que se presentaron allá, entre ellos estos dos que llevó en esta oportunidad, que también ya estuvieron en otros encuentros.

Cuenta que tuvo una función soñada de "Medio Pueblo" en un espacio que siempre miraba y esta vez se animó a proponerle a la organización hacerlo ahí, y lo aceptaron. Fue en un corredor de la ciudad de Aguas Calientes con muchos bares con terrazas.

"Al otro día me presenté en la Feria del Libro de la Universidad con trescientos espectadores jóvenes en una función muy bonita de "Un hombre de infinitas palabras" que está inspirada en "El Túnel" de Ernesto Sábato", comentó en conversación con El Tribuno de Jujuy.

"Luego me fui hasta Querétaro, y me presenté con "Medio Pueblo" en un festival que tiene otro contexto, más de rompimiento, con un público muy crítico de lo que se presenta, y también me fue muy bien", continuó.

Además, el artista anticipó que el próximo año dirigirá la obra "Medio Pueblo" en México para un elenco de ese país, que lo vio con su obra hace algunos años en Uruguay. "Tengo la autorización del autor (Martín Giner), y es la segunda vez que dirijo una obra en México, la anterior había sido "El Túnel". Es la posibilidad de extender mi arte a otro país", dice.

A Bolivia

Y siguen las novedades porque también La Rosa recibió la invitación para presentar "La voz del viento" en el Festival Internacional de la Cultura "Celebremos el Bicentenario", que se realizará en Sucre, Bolivia, desde el 22 al 25 de este mes.

Antes de viajar al vecino país, la obra se pondrá en escena en casa, la cita es mañana viernes a las 21, en la sala "Raúl Galán" del teatro Mitre. Actúan Hilario Alurralde y Nayra Muñoz, dirigidos por Germán Romano. La historia es sobre la lucha incansable de una madre. La búsqueda, como único sustento de su existencia, es el motor y la esperanza. Una temática impactante que trata con crudeza una realidad lamentable pero actual: La desaparición y asesinato de mujeres.

Y en Lozano

Por otra arte, el Taller de Adultos de la Escuela de Teatro de La Rosa, anunció que este sábado a las 19 presentará la obra "El Conventillo" en el NUM (Núcleo de Espacios Múltiples) de Lozano.

Se trata de una creación grupal que cuenta una apasionante historia con matices de humor y drama. El elenco está conformado por Gisela González, Darío Maximiliano Cruz, Gisela Villagra, Matías Churquina, Gonzalo Martínez, Agustina Pachtman, Martin Cuneo, Enzo Sivila, Sandra Venecia Appas, Blanca Pantoja y Agustín Gutiérrez, dirigidos por Germán Romano.

La entrada es libre y gratuita, y la función cuenta con el auspicio de la Comisión Municipal de Yala y Entep