Fuerte incremento en el precio de la yerba mate en Jujuy

Una realidad que generó preocupación en los materos y que se replicó en las conversaciones de los jujeños es el aumento en el precio de la yerba mate.

Ante esta inquietud, El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento tanto en supermercados y almacenes de diferentes barrios de la capital jujeña, a través del cual se pudo saber que el precio de la yerba mate aumentó, de un día para el otro, entre $10 y $15 por paquete.

"Todo aumentó desde la suba del dólar cuando fueron las elecciones Paso, el precio de la yerba subió de un día para el otro $10 porque estaba antes a $70 y $75 promedio y ahora la tenemos a $85 y $90", expresó un comerciante que pidió preservar su identidad.

"La gente consume mucha yerba y cuando sintió la suba, tuvimos que escuchar a la gente que nos reclamaba y preguntaba por qué subió. Es que fue muy abrupto el incremento", expresó otro comerciente del barrio Kennedy quien coincidió que tuvo que aplicar "un aumento del 20% luego de la suba del dólar".

Por último, indicó que no sólo tuvo que aumentar el precio de las yerbas sino también de todos los derivados de la harina como fideos y panificados y lácteos, como así también del kilo de azúcar y legumbres.

Sobre un posible nuevo incremento anunciado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que elevaría un 32% el costo de la hoja verde de yerba mate y canchada, Walter, un comerciante del barrio Coronel Arias advirtió que esta suba "se trasladará con un porcentaje mayor a las góndolas". "Cuando hay una suba no nos quieren vender a nosotros que somos el último eslabón entre las empresas y el consumidor pero cuando se estabiliza la economía a nosotros no nos bajan el precio", exclamó.

Disparidad en los precios

El incremento en el precio de este producto en particular es un hecho, sin embargo, no es para nada parejo.

El costo varía significativamente no sólo en la comparación supermercados - almacenes de barrio sino también en la comparación entre suspermercados y entre comercios de diferentes sectores de la ciudad.

La mayor diferencia encontrada se dio en la yerba Cbsé de medio kilo que en un supermercado cuesta $98,80, mientras que en otra cadena se consigue a $86,90. Otro caso es la Verdeflor que en un lugar cuesta $86 y en otro $78.

Coincidencia o no, también la Cbsé en una almacén del barrio Centro se consigue a $95 y en un minimercadito de Coronel Arias a $84 y en un almacén del mismo barrio, el mismo producto a $70.

Las opiniones

Hoy fui a un supermercado a comprar la yerba Amanda que costaba $60 y la encontré a $89, pero la compré igual porque es la única que me gusta porque me gusta el mate bien amargo. Y si es que sigue subiendo la voy a comprar igual porque a la Amanda no la cambio por nada.

En el trabajo compramos paquetes de 1 kilo para que dure y rinda ya que somos muchos, pero es un gasto de casi $200. A mí me gusta la Rosamonte y aunque suba de precio la seguiría pagando porque creo no me acostumbraría a otra marca, así que me sacrificaría ya que tomo todas las mañanas.

Yo no consumo demasiado pero la semana pasada fue la última vez que compre un paquete de yerba y sentí que había aumentado bastante el precio y a la larga se hace un presupuesto y eso que yo no tomo tanto mate y me dura un poco más, pero sí veo a mis amigas que gastan mucho en yerba.

Con mis compañeros compramos la yerba compuesta Cachamate, y como ya de por sí es más cara que la común y para que no se nos haga todo un presupuesto empezamos a rotarnos, cada uno compra un paquete a medida que se va acabando. Compramos un paquete por semana.