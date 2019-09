Hubo remarcación de hasta 100% en las dietéticas jujeñas

La inestabilidad económica del país impulsada en este último tiempo por el salto abrupto del dólar tras las elecciones Paso, del 11 de agosto, afectó a todos los rubros comerciales obligando a los comerciantes a aumentar el precio de sus mercaderías, entre un 20% y un 30% mientras que otros debieron subir hasta un 50%, dependiendo del rubro. Pero la remarcación de precios en dietéticas y casas naturistas causó preocupación en el sector.

Tras un relevamiento de El Tribuno de Jujuy por diferentes comercios afines se pudo saber que una tradicional dietética del centro capitalino se dio con incrementos de hasta 120% por parte de sus proveedores ante la llegada de su último pedido, situación que los obliga a remarcar sus precios por lo menos hasta con un 100% de suba.

La dueña de dicha dietética expresó: "Me hice la tonta durante mucho tiempo respecto a los precios y ahora que me llegaron los productos nuevos la semana pasada me subió todo el 120%", y completó graficando que "lo que a mí me llegaba de costo a $ 35 ahora vino a $ 75, no lo puedo creer".

Ante esta situación la comerciante indicó que "yo no puedo subir los precios en esa magnitud, no puedo vender con ese precio. Me da vergüenza que vengan mis clientes y vean que lo que siempre compraban a $ 60 ahora cuesta $ 120", motivo por el cual informó que ha intentado remarcar algunos productos por lo menos hasta un 100%, cuando en realidad debería ser más.

Los artículos más afectados

En toda esta escalada la dueña de la dietética subrayó que los productos que se vieron más afectados con estos exuberantes incrementos fueron los "importados, entre ellos los frutos secos".

Y desde otra reconocida cadena de dietéticas instalada en la provincia coincidieron en que "lo que más se vende en una dietética son los frutos secos que fueron los que más aumentaron sus precios". Así, los 100 gramos de mango deshidratado subieron de $65 a $130, otro es el caso del melón deshidratado en rodajas o cubeteado que pasó de $90 los 100 gramos a costar ahora $140.

Habría faltante de nueces

Y en lo que respecta a los productos que no son importados como las almendras y las nueces, indicaron que están teniendo un problema con estas últimas debido a que "a las peladas yo las vendía a $90 los 100 gramos, y ya me parecía caro, y ahora cuando vi la lista nueva de precios vino a $ 1.000 el kilo, más IVA, más flete. Esto quiere decir que yo debería venderla ahora a $ 160 y no me da la cara", exclamó la comerciente mencionada al inicio.

Por su parte, las almendras pasaron de $ 90 los 100 gramos a $ 150.

Y como si esto no fuera poco, informó que sus proveedores le advirtieron que "no va a haber nueces de acá a un par de meses porque están siendo vendidas al exterior", situación que induce a que las que quedan todavía en el mercado interno aumenten sus precios por la gran demanda y la escasa oferta.

Otros incrementos

Los artículos pertenecientes a la cosmética natural y botica también sufrieron una suba pero de entre 15 y 20% en promedio, suba acorde al último incremento del dólar.

Otro es el caso de las especias importadas que han registrado incrementos de entre 80 y 100%. Como por ejemplo el cardamomo que estaba a $ 130 los 25 gramos y ahora cuesta $ 250. Peculiarmente el curri que viene de la India sólo aumentó su valor $ 10. Y los hongos también sufrieron el incremento del 120%.