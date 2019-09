En pocos días se van a concretar las elecciones del gremio de los trabajadores rurales (Uatre).

El 28 de este mes dos listas competirán por la conducción de la Seccional 410 del gremio de los trabajadores rurales.

Mónica Espinosa, actual secretaria general de la Seccional 410, indicó la importancia de trabajar por los derechos de los trabajadores rurales en épocas de crisis.

Espinoza, secretaria general de Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) Seccional 410 de Palpalá, definió como preocupante la situación que se viven los trabajadores del campo en medio de la crisis que enfrenta el país.

"Las elecciones son el 28 de septiembre, son dos listas las que se presentan. Nuestra lista es la Amarilla y la lista de mis compañeros es la Celeste y Blanco", dijo.

La dirigente indicó: "creo que todos tenemos derecho a participar de las elecciones, lo que me llamo la atención es que alguien de alto rango de la obra social Osprera esté integrándola la lista opositora", dijo.

Por otro lado, señaló: "mis compañeros me plantearon por qué ellos no pueden elegir al delegado provincial, yo les explique que según nuestro estatuto tienen que ser 10 seccionales las que tienen que existir para poder elegir a un delegado provincial y subdelegado y al ser solamente 6 no podemos", explicó.

"Los trabajadores rurales quieren tener la oportunidad de elegir, así como nosotros elegimos en las seccionales la comisión que queremos que esté al frente, en las provincias queremos tener el mismo derecho a elegir a nuestras autoridades provinciales. Pero como el estatuto requiere de 10 seccionales para poder elegir, hasta ahora no hemos tenido esa oportunidad. Es por eso que nosotros planteamos la posibilidad de tener una nueva conducción en la provincia", dijo Mónica Espinoza.

En relación a la tarea sindical añadió: "ha quedado claro que todo lo que nos ha costado llegar ha sido difícil, si bien hay compañeros que han decidido conformar una lista con alguien de jerarquía, es decisión de ellos. En cambio en nuestra lista somos todos laburantes, la lista que yo integro está compuesta por compañeros del tabaco, por compañeros del vivero, por compañeros de la granja, todos somos laburantes", dijo.

En cuanto a su lectura a nivel nacional, Mónica Espinoza expresó: "nosotros estamos realmente muy preocupados, la crisis nos está afectando a todos y aún más cuando no hay laburo", y asimismo mencionó: "se están sembrando menos hectáreas de tabaco y hay mucha desocupación, no sabemos donde van a ir a parar los compañeros. La situación es lamentable y preocupante en el sector nuestro", añadió.

En cuanto a su diálogo con Alfredo Yusgra, delegado provincial de Uatre, dijo: "es del conocimiento de los compañeros que yo tengo escasa comunicación con el delegado provincial del gremio, diría que casi nula. Uno dirige como puede, yo siempre he trabajado con las bases, con los compañeros. Por ejemplo yo visito las granjas, visito las zonas más alejadas fuera de mi horario laboral, porque para acceder a un permiso gremial, a mí me lo tiene que autorizar el delegado provincial y una vez le pregunté y no me supo responder", aclaró.

La dirigente mostró preocupación por la posible reforma laboral: "cualquier reforma que se haga en detrimento de los trabajadores, con la debilidad que hay en este momento, porque todos sabemos que los trabajadores no estamos bien, sería lamentable".

Finalmente, la gremialista dijo: "es importante darle un espacio a la mujer dentro del gremio, teniendo en cuenta que un compañero varón aún no ha podido armar una seccional más".