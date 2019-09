Tres cotejos ponen en marcha la 8º jornada

Gimnasia vs El Cruce, Los Perales vs Malvinas y San Francisco vs.A.Palpalá. Hoy El Tribuno sortea las entradas para el femenino.

El 8º capítulo del torneo doméstico que hace disputar el Clausura "Washington Cruz" empieza a tomar ritmo esta tarde con tres encuentros que se disputarán en diferentes campos de juego.

Así será que en idéntico horario, desde las 16.15, en el Complejo Papel NOA se medirán Gimnasia y El Cruce con el arbitraje de David Rojas; en el "Fortín Gaucho" lo harán Los Perales e Islas Malvinas bajo el control de Fabio Tito y en el "Líbero Bravo" jugarán San Francisco y Atlético Palpalá que tendrá como juez a Cristian Carrillo.

Además es importante recordar que en la noche del miércoles en el estadio "Plinio Zabala" Talleres recuperó la cima de la tabla de posiciones y quedó en solitario al vencer 2 a 1 a Lavalle en el duelo pendiente de la fecha 7. Los goles del "expreso" fueron anotados por Mauricio Aguirre y Borda Bossana, mientras que para el "general" Fernández había puesto la paridad transitoria.

Talleres en 7 fechas sumó puntaje perfecto con la misma cantidad de triunfos, pero aguarda el fallo del Tribunal de Disciplina por la sanción que por ahora sólo recayó una sanción provisoriamente sobre el volante Sebastián Pisculiche.

En tanto que el sábado a las 16.15 continuará la 8º instancia en el "Fausto Tejerina" donde se medirán Universitario y Cuyaya (Pablo Rivero) y desde las 21 en "La Tablada" se enfrentarán Luján y Alto Jrs (Rodrigo Rivero). Y el domingo en "La Tablada" a las 11.15 se toparán La Viña vs. Belgrano (Edgar Segovia). Por la tarde desde las 16.15 en "La Tablada" Nieva vs. Zapla (Víctor Condo); en el "Líbero Bravo" Lavalle vs. Palermo (Mariano López) y en el "Fausto Tejerina" Gorriti vs. Talleres (Alejandro Mena).

Por otro lado, desde la Liga Jujeña se confirmó que la fecha del torneo Clausura de fútbol femenino "Rosa Barrios", fue postergado, debido justamente a la presentación del seleccionado "celeste", porque se trata de un partido trascendental el que van a sostener mañana a las 16 con la Liga Tucumana en el reducto de avenida Córdoba.

También se postergó la jornada del certamen de fútbol "Jorge Bertolone" de las divisiones inferiores, ya que la provincia se encuentra a pleno con la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Con buen tino en la tradicional reunión del Consejo Directivo de los lunes quedó confirmada la decisión de postergar ambas categorías y evitar así que los clubes no cuenten con todos sus integrantes en las diferentes plantillas desde novena, octava, séptima y sexta división respectivamente.

Los cinco ganadores

Esta tarde a las 17 en el facebook de El Tribuno de Jujuy se publicarán los 5 ganadores de las entradas para ser parte del partido que jugarán mañana a las 16 en "La Tablada" entre el Selectivo femenino de la Liga Jujeña contra el de la Liga Tucumana por la instancia Regional del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas que organiza el Consejo Federal Y por gentileza de la Liga Jujeña de Fútbol hoy podrás participar en el facebook completando los requisitos para decir presente en la definición de las chicas en el escenario de avenida Córdoba.

El "Coco" Ortiz

El Club Luján abrirá sus puertas en el marco de una nueva jornada del torneo de fútbol infantil de la Liga Jujeña de Fútbol, con todos los clubes que poseen escuelitas de fútbol. La jornada comenzará a las 14 en el predio de calle Tumusla.

Desde las 14, cancha 2 en 2007: La Viña vs. Gorriti. Cancha 3 en 2007: Atlético Palpalá vs. Santa Rita.

Categoría 2008/2009, desde las 15, cancha 2, Deportivo Luján vs. Gimnasia; cancha 3, Atlético Palpalá vs. Santa Rita. Desde las 16, cancha 2, Los Perales vs. Malvinas; cancha 3, A. Palpalá vs. Santa Rita.

Categoría 2010/2011, desde las 17, cancha 2, Los Perales vs. Islas Malvinas; cancha 3, Atlético Palpalá vs. Santa Rita. Desde las 18, cancha 2, Deportivo Luján vs. Gimnasia; cancha 3, La Viña vs. Gorriti.

Categoría 2012/2013, desde las 19, D. Luján vs. Gimnasia; Los Perales vs. Malvinas; La Viña vs. Gorriti y Atlético Palpalá vs. Santa Rita.