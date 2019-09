"Pretendemos que San Salvador sea un centro de distribución turística"

-¿Con la Fiesta Nacional de los Estudiantes aumentaron las reservas?

-Se ha movido un poco, pero creo que es más interno de la provincia el movimiento turístico que se ha visto. Vamos a ver este fin de semana qué pasa.

-¿Hay perspectivas de que se aumente la afluencia de gente de afuera de la provincia?

-Sí, yo creo que sí, e inclusive para el fin de semana largo de octubre también, a pesar de todas las circunstancias que nos depara ese mes, pienso que sí va a ver un cierto movimiento que a lo mejor no lo esperábamos.

-¿Cómo se perfila Jujuy para la temporada de verano?

-Hay mucha consulta. La gente está expectante y creo que nadie se anima. Hay consultas de reserva, están preguntando, pero en la mayoría ya hay lugares que ya tienen reserva para enero y febrero. Convengamos que siempre la Quebrada es nuestra estrella y los de allí siempre se adelantan. Ahora lo que nosotros pretendemos desde la Cámara es que el turismo parta de San Salvador de Jujuy, que sea el centro de atención y distribución San Salvador y aledaños.

-¿Y de qué manera se está manejando el tema? ¿Hay conversaciones?

-El otro día, en la inauguración del aeropuerto estuve hablando un ratito con el intendente Raúl Jorge y quedamos que después de la Fiesta de los Estudiantes y después de la FIT (Feria Internacional del Turismo) nos vamos a juntar para ver cómo vamos a trabajar en conjunto, la Cámara con el municipio a través del sector de la Dirección de Turismo y ver cómo podemos avanzar. Yo considero que el intendente ha hecho muchas obras como para que Jujuy sea atractivo. Y ahora, parte del sector privado de que lo hagamos atractivo con una buena atención, un buen servicio y unos buenos precios que eso también influye.

-¿Qué cosas tienen que mejorar desde el turismo para que éste crezca?

-Mucho. Tenemos que mejorar mucho, tenemos mucho por hacer, no en el sentido de urgencia, sino que tenemos que estar más unidos. Nosotros seguimos siendo muy individualistas, no nos importa lo que le pasa al vecino. Nos importa solamente lo que nos pasa a nosotros, y siempre estamos mirando a Salta. Y Salta no es que solamente se mete en la publicidad con Jujuy. Se mete con la de Tucumán, con la de Catamarca, pero eso voy a seguir diciéndolo, la culpa no es de Salta, la culpa es de cada provincia que no actúa en consecuencia. Si Salta me vende, me pone una publicidad engañosa donde dice vaya a Salta y pone los Cerros de los Siete Colores, o visite Salta y pone el Hornocal, el problema es nuestro, porque nosotros somos los que no tenemos un gran cartel que diga "en el Hornocal usted está en Jujuy, usted llegó a Jujuy, usted transita por Jujuy". O sea el error es nuestro, como le pasa a Tucumán, a Catamarca y hasta La Rioja a la que no han llegado todavía, pero ya van a llegar. Entonces, el tema es que esa es la gran falla nuestra, en que por mirar a Salta no ponemos atención en lo nuestro. Por ejemplo una cosa tan sencilla como poner cartelería; eso es fundamental. Eso realmente es una cosa que se la he reclamado al gobernador y ni bolilla me ha dado, pero bueno, es un problema que tenemos nosotros los jujeños. Después está esa falta de unión; debemos tirar todos para el mismo lado.

-¿Cómo está la infraestructura de la provincia para recibir al turismo, ha crecido, decrecido, se mantiene?

-Se mantiene, y ha crecido en el sentido de que se incorporó Airbnb, pero nada más que por eso. Todavía falta.

-¿Qué le estaría faltando?

-Infraestructura de otro nivel, hoteles de más estrellas porque contamos con uno solo en realidad, y ese está alejado, no está en el centro, el tema es que hace falta uno más céntrico.

-¿En cuánto cree que va a beneficiar al sector el nuevo aeropuerto?

-Bueno, eso sí creo que es una obra que hacía falta y está hermoso. Realmente es otra visión. El que baja ahora del avión y entra en un aeropuerto, entra en un aeropuerto y a una ciudad. Antes entrábamos al aeropuerto de un pueblo.

-¿Esto influirá para que operen más empresas de vuelos en la provincia?

-Y sí, eso es gestión del gobierno, y claramente se le pide siempre como Cámara que acreciente el número de empresas, pero hasta ahora no hay respuesta. Esperemos que se incrementen y que cumplan con las promesas de que van a venir otras aerolíneas.

-¿Algo para comentar de la Feria de Turismo?

-Vamos a estar participando y cuando vuelva de Buenos Aires la semana próxima les voy a contar cómo resultó, cómo le fue a Jujuy. Se realiza los días 5, 6, 7 y 8 de octubre donde ofreceremos el destino Jujuy que lo hace el sector público y después va el sector privado ofreciendo sus paquetes, hoteles y servicios.