El camino de un sueño: sufrió violencia y creó una casa para víctimas

"Lugar de Esperanzas" surgió en marzo del 2010 tras un año y medio que llevó a sus impulsoras crear el proyecto que consistió en brindar un lugar para que mujeres víctimas de violencia reciban contención junto a sus hijos. Iniciativa que el día de hoy es un eslabón clave en Jujuy para luchar contra esta problemática.

Para pedir ayuda el número es 388-155964444. La dirección del lugar es información oculta para proteger a las víctimas.

Cecilia Lasserre fue la que encabezó este sueño junto a otras dos mujeres. Sobre los inicios del refugio, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "yo soy una resiliente, fui víctima de violencia muchos años atrás y la verdad que nunca pensé dedicarme a esto. Un buen día, cuando estaba por jubilarme, me preguntaron qué iba a hacer después. Y ahí pensé en algunos proyectos".

"Uno de ellos era hacer un curso de teología mariana y no lo hice, también pensé en hacer un curso de repujado de cuero pero tampoco lo hice. Y además, pensé en trabajar en algo relacionado a la violencia. Cuando dije eso estaba con amigos y el padre Barreda de Río Blanco que me dijo: ‘Cuando te jubilés, vení que te voy ayudar con tu proyecto solidario’", añadió.

Tras jubilarse se reunió con el padre Barreda y con la Pastoral de la iglesia de Río Blanco. En un principio parecía muy difícil concretar la idea de crear un refugio porque necesitaban contar con una vivienda.

Asimismo, comentó que "en ese trajín, conocí a una persona que tenía problemas de violencia producida por su marido que era alcohólico. Los grupos de alcohólicos anónimos le habían dicho que ella siempre tenía que tener listo un bolso con ropa, con sus documentos para salir con sus hijos. Y lo tuvo que hacer varias veces cuando llegaba el marido con sus amigos alcoholizados".

De ahí le surgió la idea de crear un albergue para mujeres y sus hijos víctimas de un hombre alcohólico. Hicimos un proyecto con esta idea, "para que la mujer cuando tenga que salir urgente tenga adonde ir. En ese entonces no existía la línea 144 y en las comisarías no querían tomar denuncias. Todavía no se habían visibilizado casos, nada sobre este tema", dijo.

Que todos participen

El Obispo recibió el proyecto y las impulsó para seguir adelante. Ellas le consultaron si debían contar con personas ligadas a la Iglesia solamente o si podían incorporar otras de distintos credos, "que en esta obra de amor participen quienes quieran", fue la respuesta del obispo.

"Empezamos a buscar el lugar y el inconveniente mayor era encontrar una casa en el centro y que todas las líneas de colectivos pasen cerca de ella. Y que también esté abierta a la madrugada y en todos los horarios", siguió diciendo.

Les recomendaron hablar con el doctor José Arcadio Menéndez que por esos años ya trabajaba dentro de la fundación "Vida" luchando contra la problemática del suicidio.

Cuando salieron de la casa del doctor, cruzaron por una institución religiosa que queda en la zona céntrica. Una de las mujeres que acompañaba a Lasserre en ese momento le dijo que escuchó que en ese lugar que una monja estaba buscando hacer algo similar a lo que ellas querían hacer.

Entonces fueron a preguntar, "tocamos el timbre y esa monja nos atendió. Le contamos del proyecto y se lo mostramos, le encantó y nos dijo que ya teníamos lo tan anhelado, la casa", indicó.

Jornadas de Género hoy desde las 16.30

De 16.30 a 20.30 en el Colegio de Abogados se llevarán a cabo las Jornadas de Género. La entrada es libre y gratuita.

Tendrán como disertantes a Cristina Oroño del Inam, Instituto Nacional de las Mujeres, Celina de Tezanos Pinto del Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos, y Alejandro Bossatti, fiscal del Poder Judicial de Jujuy

Cristina Oroño es psicóloga, trabaja en el Instituto Nacional de las Mujeres brinda un espacio de orientación y fortalecimiento, utilizando distintas técnicas, tanto corporales como vivenciales y conceptuales.

Alejandro Bossatti es el fiscal especializado en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual se referirá al panorama local.

Celina de Tezanos Pinto es titular del Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos de Jujuy, y en la jornada analizará la mediación como instrumento para el alcance de la equidad de género.

Número disponible las 24 horas para pedir ayuda

Tras conseguir el lugar, las voluntarias empezaron a depurar detalles del albergue. Primero pensaron también recibir hombres golpeados, pero se dieron cuenta que era imposible mezclar mujeres, niños y hombres.

Empezaron a sumarse más personas y consiguieron que les designen una custodia policial femenina que tienen hasta la actualidad. La contención que “Lugar de Esperanzas” realiza consta en brindar un albergue por tres días.

En ese sentido, Cecilia Lasserre sostuvo que “en ese momento no existía el alcance que hoy en día tienen los celulares. En la peatonal había cabinas telefónicas todavía. Pusimos un 0800 y gente nos empezó a ayudar para esos gastos. Había que cubrir las 24 horas pero después nos dimos cuenta que era imposible”.

De esa forma solventan los recursos que precisan, mediante donaciones de personas anónimas. Son aproximadamente 20 voluntarias.

“Luego pagamos una extensión para que la llamada del 0800 vaya a un celular. Y al pasar el tiempo nos dimos cuenta que en realidad la llamada se nos cortaba porque la gente no llama de un celular al 0800 y le gasta todo el crédito”, explicó.

Por esa razón, desde el año pasado que pusieron un número de celular disponible (155964444) que es la única línea de comunicación.

Más servicios

Además de funcionar como albergue transitorio, “Lugar de Esperanzas” brinda información y contención a las mujeres que necesitan ayuda. También hablan con familias de las víctimas y les aconsejan.

El otro servicio que ofrecen es recibir a pequeños que vienen desde el interior para asistir a algún juzgado o a la cámara Gesell.

También les abren las puertas a mujeres trans, “ellas tienen muchos problemas en su casa. La familia muchas veces las echan”, indicó.

Más ingreso de mujeres con sus hijos

Cecilia Lasserre afirmó que “no llevamos una estadística pero podemos decir que el promedio de una familia que ingresa es cada 10 días. Hay épocas que llegan dos familias juntas o algunas que están más de tres días. En su mayoría ingresan mujeres con sus hijos”.

Muchos egresos se originan a través de la derivación de organismos gubernamentales como ser Paridad de Género, juzgados, Secretaría de Niñez y Adolescencia, que trabajan con la institución de forma mancomunada. Participan además en la mesa sobre Violencia de Género de la provincia.

Además, señaló que “nosotros solamente brindamos un lugar para que se queden con comida, agua caliente, ropa y hasta juguetes para los más chicos”.

Cómo proceden

Cuando reciben el llamado telefónico, los voluntarios de inmediato ofrecen ayuda, “el otro día llamó una mujer que nos contó que su pareja le había pegado y que necesitaba ayuda. Yo le dije que cuando su marido se vaya que se viniera con sus hijos. Llegó a los tres días con sus hijos y de inmediato me comuniqué con Paridad de Género”, dijo.

Mensaje a la sociedad

Por último, Cecilia Lasserre manifestó que “a las mujeres golpeadas les digo que no dejen de llamarlos y siempre vamos a buscar una manera para ayudarlas”.