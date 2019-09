Argentina se recuperó y superó a Tonga por 28 a 12

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, le ganó hoy a Tonga por 28 a 12, en cotejo por el Grupo C de la IX Copa del Mundo en Japón, y mantiene intactas las posibilidades de intentar la clasificación para los cuartos de final.



El encuentro se jugó en el Hanazono Rugby Stadium de la ciudad de Osaka, y ahora Los Pumas se jugarán la clasificación ante el poderoso Inglaterra el sábado próximo en Tokio, desde las 5 de nuestro país.



Los puntos de Argentina, todos logrados en el primer tiempo, llegaron con tres tries de Julián Montoya y uno de Santiago Carreras, todos convertidos por Benjamín Urdapilleta, mientras que para los isleños Telusa Veainu sumó dos tries y Sonatane Takulua una conversión.



Con este resultado el líder del Grupo C es Inglaterra con 10 unidades (2 juegos), seguido por Argentina con 6 (2), Francia 5 (1), Estados Unidos 0 (1) y Tonga 0 (2).