El desafío de las organizaciones "es ser congruentes para ser convincentes"

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, el entrenador que cuenta con una vasta trayectoria y reconocimientos no solo en el país sino también el mundo, compartió su visión sobre el desafío de las organizaciones y el aporte que un profesional de su área puede hacer para el cambio de paradigmas.

Cinman prepara a profesionales y magistrados en estrategias comunicativas para la negociación estratégica. Los 10 empresarios más sobresalientes de los últimos años han participado de sus programas.Y actualmente es el director estratégico de la Comunidad empresaria de Córdoba. Fundó Amnistía internacional Argentina, es orador en Tedx y creador del método: el SIC ® (Sistema Integrativo Comunicacional) por el cual han transitado más de 70.009 personas.

¿Cual es la tarea que lo trajo a Jujuy?

A Jujuy vengo mucho, nací en Argentina en Santiago del Estero y viví muchos años en Israel y vengo a trabajar las transformaciones organizacionales, personales y sociales usando herramienta del Sistema interactivo comunicacional usando un ensamble de los diferentes coaching y la filosofía organizacional. Trabajo las abstracciones de las identidades organizaciones que después se convierten en acciones diferenciales. Vine a visitar amigos que están desarrollando una empresa global pionera en procesos recreativos turísticos y educacionales.

En el cono sur se está generado un polo de emprendedores muy interesantes. Creo que los jujeños están palpitando un corazón de oportunidades para los nuevos mundos organizacionales.

¿Cuáles cree que son los desafíos de las organizaciones en estos momentos?

El reto es tener un triple impacto uno en el mundo social, económico y ambiental. Hoy las organizaciones que no trabajan en sus impactos fuertemente, quedaran siendo organizaciones desactualizadas. Hoy no hay que buscan una mejor organización, sino buscar una mejor organización para el mundo.

¿Cree que la incorporación de coaching o entrenadores en las empresas es una moda o es una toma de conciencia de la necesidad de un cambio de mirada?

Primero el coaching no es una ciencia sino una disciplina que hoy se puso de moda en Argentina. Las cosas que se ponen de moda, me generan una distancia muy importante, porque hay más coaching que los que han tenido una experiencia de coaching. De hecho, la mayoría de las personas no ha tenido esa experiencia, ahí vemos una falacia. Es un rol, no es nuevo pero sí tiene una connotación de nuevo. Históricamente hubo personas que aconsejaron y sugirieron que se exploren nuevas alternativas. El tema en el mundo organizacional hay muchas personas que tienen teorías, pero no tienen prácticas sobre el tema y comienzan a convertirse en aprendices de brujo. Y también hay gente que no está certificada, pero hacen proceso de entrenamiento y cambios reales. Creo que es importante que exploremos esos procesos. Para contratar un coaching debe tener una buena guía para no caer en cambios cosméticos. El desafío es hacer transformaciones paradigmáticas. Yo hago algo superlativo al coaching, entreno a las organizaciones para cambios sistémicos.

¿Cómo se distingue un buen entrenador? Si algo no se puede explicar claramente hay una mentira detrás. Soy muy contundente en eso, si alguien no puede explicar que es lo que hace y cuál es el beneficio específico, es una falacia. Un coaching que te propone ayudarte a analizar tu pasado te debe decir para qué. En realidad hay que trabajar el futuro. Es una cuestión simple. La clave para elegir bien es que te digan las 5 mínimas diferencias que vas a tener en los primeros 30 días.

¿Es caro el asesoramiento de un entrenador?

Tienen que ver con el mercado, el perfil del coaching y su trayectoria.

Hay una tendencia en las organizaciones de no tener jefes sino líderes o Ceo, ¿qué opina sobre este cambio?

Este es el resultado de que estamos en una era del talento. Los históricos modelos organizaciones jerárquicos están desapareciendo fuertemente o se están aplanando las pirámides. Eso obedece a que se ha democratizado la información y hoy cualquier persona tiene acceso al conocimiento y ya no es la jerarquía del organigrama la que te da la definición sino la capacidad de gestionar. Las personas que dirigen personas deben tener a capacidad de gestionar estados de ánimos más que conocimientos. Si un líder no gestiona estados de ánimo aparece otro con más contenido y los jefes quedan desdibujados. Creo que esto obedece al cambio de era donde prima el talento. Estos cambios están teniendo su impacto en organizaciones tradicionales como las universidades en donde mucha gente va para certificarse y no para acceder a conocimiento. Ante esta situación surgen universidades como Minerva que no tiene campus ni contenidos. Ellos plantean problemas y enseñan a sus alumnos a explorar el conocimiento. También está la universidad Singularity. Un coaching tiene la velocidad de acompañar a las personas para ser contemporáneo, y a estar conectado con esta era donde el talento es fundamental. Un entrenador es una persona que inspira a estar actualizado y estar conectado con la realidad saliendo de forma permanente de tu zona de confort.

¿Cuál es la característica es un líder en las organizaciones?

Con mi trabajo busco que los seres humanos sean congruentes. Uno es convincente cuando es congruente. Los procesos organizaciones, sociales y personales generan adhesión cuando el sujeto que lleva adelante es congruente, porque el primero que tiene que mostrar lo que se quiere cambiar es el líder. Ocurre que hay muchas personas que declaman los cambios, pero no los viven, eso se nota automáticamente y cae el crédito. La congruencia es la materia escasa. Ser congruente es pensar, es sentir, es decir, actuar y hacer una misma cosa. Es uno de los mayores desafíos para las organizaciones, sus dirigentes y para el ser humano. Autoconocerse es ser congruente.

¿En tiempos de crisis cuáles son las posibilidades?

Creo en estos momentos las empresas deben buscar convertirse empresas de triple impacto, ya no se consideran empresas exitosas porque sean solo rentables, sino que también deben tener dividendos sociales y un impacto positivo en el ambiente, eso las hace sustentables.

¿Qué rol tienen las emociones de la personas que componen las organizaciones? Fui uno de los primeros que pidió una encuesta de clima laboral. Hoy hay software que cuando el empleado marca su entrada un programa mide tu estado de ánimo. Los líderes deberán gestionar los estados de ánimos y deben poder transformarlos.

