La Escuela de Minas y toda la fe en su Sub 14

El Sub 14 de la Escuela de Minas de San Salvador le ganó a la institución homónima de La Quiaca en la final provincial, victoria que le valió la clasificación a la instancia nacional de los Juegos Evita que arrancarán este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El Tribuno de Jujuy se acercó hasta uno de los entrenamientos que los chicos capitalinos realizaron hace algunos días y dialogó en exclusiva con el profesor Julio Sarapura, quien es el director técnico del combinado jujeño.

"Se dio la coincidencia de enfrentarnos a los quiaqueños. Nuestros chicos tienen más nivel", dijo contundentemente el entrenador explicando en parte la clasificación a la fase nacional recordando el cruce definitorio a nivel provincial.

"Sabemos que el torneo va ser difícil porque si bien es escolar, las provincias que más potencia tienen que son Córdoba, Mendoza y Buenos Aires poseen equipos muy fuertes pero bueno hay que ir a pelear y a ver que se puede conseguir porque la verdad que tenemos un buen equipo", manifestó el director técnico comentando un panorama de lo que se les viene a sus pupilos.

¿Cómo está la ansiedad en los chicos? "Ellos ya tienen el bolso armado, ya saben que el 5 de octubre viajamos a Mar del Plata, están desesperados ya quieren subirse al colectivo", dijo el reconocido formador de jugadores de hándbol.

La presión y obligación de haber clasificado. "Tenemos mucha experiencia en esto, hace años que venimos viajando a los Evita, lo tomamos como una obligación más, y aparte de eso los chicos ya saben que a esta edad es más formativa la categoría no es tanto competir pero bueno obviamente donde vamos queremos ganar", sostuvo el entrenador. Y agregó: "Esto es para que los chicos aprendan a salir a competir".

Sobre el nivel de los Juegos Provinciales clasificatorios a la cita en Mar del Plata. "Muy bueno, en categoría cadetes fue muy bueno, en menores también", dijo Julio Sarapura valorando el juego desplegado en la fase jujeña.

El día a día de esta disciplina deportivo. "Mejoró un montón, sin ir más lejos Salta que también tiene asociación de hándbol tiene mucho menos equipos de Jujuy. Aquí tenemos cerca de 70 equipos que participan en la Liga en todas sus categorías. Ha crecido un montón el balonmano", aseguró el profesor de la Escuela de Minas.

En cuanto al sentido de pertenencia para con el deporte y la selección "albiceleste", el técnico exclamó: "Tienen el deporte muy arraigado, les gusta el hándbol. Los Gladiadores, por ejemplo, se ven mucho, aquí los tienen arriba, cada vez que se pueden comprar una camiseta de la Selección Argentina, la tienen y la usan con mucho orgullo".

Continuando con el tema de la categoría netamente formativa el entrevistado confesó: "Apuntamos a tener una buena participación que los chicos hagan amigos de otra provincias, que la pasen bien y que disfruten el juego".

"Los Evita sirven como espejo, nosotros sabemos al nivel que estamos y los chicos tienen chances de llegar a una selección argentina. Uno nunca pierde la esperanza de que los chicos lleguen a ese lugar de privilegio", dijo el entrenador.

Por último, Sarapura se refirió a los últimos días de ensayos de cara a la competencia en "La Feliz", llevados a cabo en medio de un clima intenso de ansiedad y hasta un poco de nerviosismo. "Son entrenamientos más cortos, porque al hacerlos cortos y en serie te da la posibilidad de que el chico se cuide".

En definitiva, los chicos de la Escuela de Minas van con toda la confianza hacia los Evita.

En básquet, el U17 de Gorriti

Es consciente de que el básquet en nuestra provincia atraviesa una profunda restauración pero no escatima esfuerzos para llevar a esta disciplina a un buen nivel nacional.

El profesor René Zalazar del Club Atlético Gorriti llevó a los chicos de U17 de básquet a la instancia país de los Juegos Evita y pese a la euforia y satisfacción por el logro se mostró cauto ante este matutino que lo entrevistó durante la semana que pasó en la mismísima institución ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y Pueyrredón El entrenador nos contó que el U15 quedó en el camino pero que el U17 se ganó el boleto para la competencia en la costa atlántica con una buena producción deportiva. “Son chicos que realmente les gusta mucho el básquet, no dejan de entrenar, me gusta en ese sentido porque ellos están totalmente compenetrados con el básquet”, dijo el técnico sobre los “diablos” clasificados.

“Tratamos de que el club siempre sea competitivo”, destacó el DT priorizando objetivos. El camino a la clasificación no tuvo colegios como adversarios. “Este año en la categoría U17 jugamos ante Independiente, después la final de la zona capital frente a Villa San Martín, luego jugamos con Atlético San Pedro la final provincial”, manifestó el entrevistado. Asimismo agregó: “El nivel de San Pedro es muy bueno, son muy intensos los chicos”.

“El nivel es bueno pero creo que a nosotros como provincia nos falta un poquito más. Yo estoy convencido que la preparación de los profesores tiene que ser buena para que los chicos puedan avanzar porque sino no les enseñamos nada”, aseguró René Zalazar sobre la actualidad del básquet en Jujuy.

¿Cómo miran los rivales a los jujeños? “Que Jujuy es punto, no voy a mentir tanto en selección como en los Evita”. Fue una respuesta tan contundente como sincera la del profesor del Club Atlético Gorriti quien no obstante dijo: “Estos chicos juegan eh. Están preparados para jugar. Me conformo con que las demás provincias digan que estos chicos sí juegan, ese es uno de los objetivos”. El profesor Zalazar destacó que la disciplina mejora de a poco gracias a la reestructuración del básquet que sucede en la provincia. En ese contexto, el DT consideró: “Yo creo que el trabajo va llevar a que el básquet crezca en Jujuy”.

Desde Luján a “La Feliz”

El Club Deportivo Luján clasificó a la fase nacional de los Juegos Evita superando distintas dificultades en básquet femenino. El equipo U17 del “granate” viajará a Mar del Plata el sábado para disputar la mencionada competencia. Las de calle Tumusla sacaron boleto a esa cita deportiva de la mano del profesor Ontiveros y de su asistente Luciana Aramayo. Justamente esta última charló con El Tribuno de Jujuy contándonos su función y elogiado el trabajo del entrenador y de las chicas. “Más que nada de mi parte es colaborar con la asistencia física y emocional, la parte técnica es del ‘profe‘ Ontiveros”, sostuvo la entrevistada. “Las chicas están funcionado bien”, dijo Aramayo dejando en claro el nivel que tienen las jugadoras del club.

Sportivo Rivadavia llevará al Sub 16 masculino

Es sinónimo de hándbol desde donde se lo mire. Sportivo Rivadavia de El Carmen dirá presente en los Juegos Evita 2019. En la categoría Sub 16 bajo la instrucción del profesor Sebastián Oscar Segovia, los varones del “bicho colorado” estarán en la cita que congrega a clasificados de todo el país.

“El camino empezó ante un colegio de Monterrico, fue un partido bastante accesible. Posteriormente nos tocó jugar la definición regional ante la Escuela de Minas en donde sí se notaba la diferencia técnica”, comentó el entrenador del club carmense a este matutino. Y siguió: “Jugamos de locales, y bueno en base al trabajo que ya veníamos realizando con los chicos en base a la preparación física y técnica superamos ampliamente al rival”.

Posteriormente el DT nos dijo que la final provincial la jugaron ante Las Águilas de Ledesma y que en aquella definición “la sola mención de un viaje todo pago para ir a hacer lo que les gusta” los entusiasmó y motivó demasiado. En mención a la planificación deportiva como institución el “profe” sostuvo: “Hemos cumplido 20 años de este proyecto del cual sólo quedamos dos personas, estamos intentando trabajar más en la contención social que en sumar más chicos”. “Somos unos apasionados de este deporte, en estos últimos años fuimos sumando muchos chicos que con su granito de arena me están dando una mano para que esto no caiga”, manifestó Segovia.