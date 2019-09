"Están muy bien y tal vez tendrían que haber sido antes"

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se refirió a los últimos cambios económicos y las medidas que tomó el Gobierno nacional para cuidar las reservas del Banco Central.

Los controles cambiarios que decidió el Gobierno ya se encuentra en vigencia y muchos coincidieron en que las medidas tomadas son buenas para cuidar las reservas, pero tendrían que haber sido utilizadas antes.

El mandatario jujeño hizo referencia a este tema y aclaró que estas medidas eran necesarias y deberían haber sido tomadas antes.

"No podés entrar al ring, que allí te peguen permanentemente y vos no tener herramientas; entonces me parece que están muy bien las medidas que han tomado. Tal vez había que tomarlas antes", puntualizó.

Por otro lado, el reelecto gobernador se refirió a la situación actual del país y la decisión del Gobierno de tomar medidas para defender a los argentinos frente a esta crisis. "Somos un país que tiene crisis cíclicas, y de las crisis se sale, así que hay que tener calma. Hay control de la situación de parte del Gobierno nacional. Hay que trabajar fuerte todo este tiempo hasta que el 27 de octubre, cuando se determine quién será el nuevo presidente".

Cambiando de tema, el gobernador Gerardo Morales hizo referencia a las elecciones de octubre y se mostró con confianza de poder obtener un mejor resultado.

"Va a ser otra elección, por eso estamos con mucha fe y energía, trabajando para revertir el resultado", indicó a la prensa.

Por último, habló sobre el reclamo de los gobernadores por la quita del IVA a una serie de productos básicos que realizó la Nación y el reclamo que vienen realizando. "Están buscando cuidar la situación de sus respectivas provincias, lo cual me parece lógico. En ese marco, hay que hacer las cosas lo más razonablemente posible y con mucha calma", finalizó.