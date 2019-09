Bailarines locales premiados en certámenes de danza

Alumnos de la academia local Urban Dance dirigida por Alejandra Mallorca resultaron premiados en certámenes de baile realizados recientemente. Así una formación de 16 bailarines entre 7 y 11 años de esta escuela local obtuvo el 1º premio en la categoría "Grupal" en el concurso de danza organizado por ABC Producciones en nuestra ciudad cuyas instacias se dearrollaron días atrás en el cine teatro "Select". Así en noviembre del 2020 serán parte de la gran final que se realizará en Buenos Aires. Cabe mencionar que en la oportunidad fueron evaluados por el bailarín profesional Fernando Bertona, popular por su paso por el por "ShowMatch".

Por otro lado, los niños de Urban Dance tuvieron reconocimientos en un certamen selectivo realizado en la ciudad de Salta. Allí los chicos con sus pasos de hip hop ganaron el 2º Premio en el rubro "Grupal de nenas", el 2º en "Solista nena "y 3º Primer en "Solista Varón" y su coreografía grupal fue elegida como la mejor. Cabe señalar que con esta última distinción obtuvieron el pase para la final que se desarrollará el 1 de octubre en la ciudad de Córdoba y para la que ya se están preparando.

Sobre los premios, Mallorca en diálogo con nuestro medio dijo "hace un año que estamos trabajando en esto y estoy feliz con ellos, creo que lo que más me importa es que se diviertan y bailen", indicó la responsable de la escuela de danza que funciona en Villafañes 968 del barrio San Pedrito.

Mientras los pequeños triunfadores se mostraron felices por los logros obtenidos. Facundo Herrera, señaló, "me siento muy bien por los premio y bailare es muy divertido". Mientras Valentina expresó, "me sentí muy bien bailando porque me gusta. Bailando puedo compartir con otros chicos y me puede ver el público". En tanto Selena Narvaez dijo, "la competencia fue muy hermosa, la familia nos alentaba, grupos de mamas vendieron empanadas antes para viajar a Salta", contó. Y Amira Pereyra contó, " me siento bien bailando, competí con calma porque me gusta. Cuando comienzo a moverme aunque hay gente mirándome no siento nada de nervios", aseveró. Emilce Vilca sobre su actuación aseguró "me sentí nerviosa pero a la vez alegre se mezclaron un montón de sentimientos", contó.

Finalmente Abril Flores dijo que "es emocionante bailar".