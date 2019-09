La película del Guasón se llevó el premio mayo del Festival de Venecia

Joker, dirigida por Todd Philips, ha ganado el primer premio prestigioso de la historia del cine para un filme relacionado al mundo de superhéores. Es que el filme interpretado por Joaquín Phoenix se quedó con el premio del jurado del Festival de Cine de Venecia 2019.

El León de Plata al mejor director fue para el sueco Roy Andersson, por su filme About Endlessness; mientras el Gran Premio del jurado –que concede otro León de Plata- fue para Roman Polanski, por su An Officer and a Spy.

La película retrata los años iniciáticos del villano de la factoría DC, archi rival de Batman, en un tono "Taxi Driver",villano que en otras cintas en la gran pantalla ya fue interpretado por Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto. El premio al mejor actor, la Copa Volpi , sin embargo, no fue para Phoenix, sino para Luca Marinelli por otra de las favoritas, Martin Eden. En el caso de la mejor actriz, el galardón fue para Ariane Ascaride por Gloria Mundi, de Robert Guediguian, un filme que en los inicios del certamen no estaba entre los favoritos.

Venecia suele considerarse como el inicio por la carrera hacia los Oscars. En ese sentido, la cinta de Philips tuvo un mejor comienzo que otras favoritas de la crítica, que no tuvieron ningún premio, como Marriage Story de Noah Baumbach y Waiting for the barbarians, la adaptación de la novela de J.ME. Coetzee realizada por el colombiano Ciro Guerra. En ese sentido, también s fueron con las manos vacías las dos producciones de Netflix.

Todos los premios:

León de Oro: Joker, de Todd Philips

Gran premio del jurado: El oficial y el espía, de Roman Polanski

Premio especial del jurado: La mafia no es lo que era, de Franco Maresco

Mejor dirección: Roy Andersson, por About Endlesness

Mejor guion: Yonfan, por Nº7 Cherry Lane

Mejor actor: Luca Marinelli, por Martin Eden

Mejor actriz: Ariane Ascaride, por Gloria Mundi

Marecellio Mastroiani: Toby Wallace, por Babyteeth