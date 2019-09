"La pastelería me emociona y me llena de energía"

EN PLENA TAREA / ISOLINA REALIZA LOS DETALLES DE UNA TORTA TEMÁTICA.

Todos los días alguien está celebrando un año más de vida, la cercanía de un nacimiento, un aniversario o una boda, esos momentos ameritan todos los detalles en la celebración. Es así que la costumbre es preparar una rica comida, algunos regalos, pero el momento central de cada celebración es la torta. En los últimos años la torta ha tomado un gran protagonismo. Ya nadie quiere la torta simple de merengue blanco con unas chispas de colores como decoración. Hoy todos queremos recibir una gran torta de nuestro personaje favorito, que refleje nuestro oficio o personalidad, y si se trata de niños queremos obsequiarles esa torta que sea en sí misma uno de los espectáculos de la jornada.

Tras estudiar gastronomía con especialidad en pastelería y chocolatería, Isolina Rivero impulsa su emprendimiento “Vida Dulce”.

Isolina Rivero supo interpretar esa necesidad o los gustos de la actualidad y decidió hace cinco años atrás ofrecer a través de su emprendimiento "Vida Dulce" las tortas temáticas soñadas junto a una gran variedad de postres y dulces.

En diálogo con El Tribuno Isolina compartió su historia en la que dejó una carrera de médica veterinaria para emprender en este camino hacia la pastelería de sus sueños.

La joven emprendedora comentó que tras terminar la educación secundaria como muchos jujeños emigró hacia la provincia de Córdoba para iniciar la carrera de médica veterinaria, mientras cursaba un día pasó por una escuela de gastronomía y desde ese momento fue tomando conciencia de que esa era la carrera que en realidad le interesaba estudiar. Fue entonces cuando decidió dejar su carrera de veterinaria para iniciar sus estudios de profesional gastronómico, allí descubrió su preferencia por la pastelería, por lo que realizó estudios de profesional pastelera, con perfeccionamiento en chocolatería. Sus primeros trabajos fueron en restaurantes en la provincia de Córdoba donde la tomaban para elaborar comidas saladas pero siempre terminaba estando a cargo de los postres. Cuando retornó a la provincia empezó a vender postres en el lugar de trabajo de su mamá, luego recibió una propuesta para trabajar en un hotel a cargo de los postres y seguidamente fue encargada de una pastelería hasta que sintió que era el momento de emprender su propio camino.

Sobre el emprendimiento que denominó "Vida Dulce" indicó: "Mi primer emprendimiento fue en sociedad, no funcionó, no logramos la conexión necesaria. Y entonces volví a intentarlo sola, puse mi pastelería donde sólo tenía la ayuda de mi hermana. Fue una linda y rica experiencia pero si bien dominaba el conocimiento en la cocina había muchas cosas del negocio que tuve que aprender. En estos momentos me encuentro en transición, me voy hacia otro local, todas mis energías están en dejarlo lo más lindo posible. Mientras, sigo trabajando con los pedidos de mis clientes y los pedidos a través de la página de Facebook".

Cuando Isolina intenta contarnos qué es lo que siente cada vez que encara un nuevo trabajo indica: "La pastelería es mi pasión. Me llena completamente, me emociona y me llena de energía. Si estoy de mal humor me cambia el humor. Muchos dicen que es terapéutica la cocina y yo creo que es cierto. Lo hago con mucho amor".

Sobre su obsesión por los detalles y satisfacer a sus clientes señaló que "trato de que en cada cosa que hago ya sea chico o muy grande en el pedido esté una parte de mí. Me apasiona tanto mi trabajo, que siento que cada torta que un cliente se lleva es como si se llevara un poco de mí".

En cuanto a uno de los pedidos que recuerda como diferente, Isolina indicó que "fue un desafío hacer una torta para aniversario del teatro Mitre, era una torta color bordo y dorado como los telones, era sencilla pero requería mucha prolijidad, fue un gran desafío que me quitó el sueño durante toda una noche".