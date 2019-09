Diego Maradona revolucionó el bosque platense: “No soy ningún mago, vengo a trabajar”

Y en La Plata llegó el día. Diego Maradona fue presentado este domingo como entrenador de Gimnasia y la ciudad se vistió de fiesta para recibirlo. Por lo pronto, el Diez pisó el campo de juego a las 13.54 tras salir de la manga especialmente diseñada y se abrazó con el presidente del club platense, Gabriel Pellegrino. El Bosque ardió en júbilo al grito de "Olé, olé, olé, Diegooo, Diegooo".

Tras ser trasladado en un carrito eléctrico, Maradona -con todo su cuerpo técnico y el plantel alrededor- comenzó a hablarle a la gente que copó las tribunas. Con una pelota en la mano izquierda y desde el círculo central, el Diez primero dio pequeños saltos cuando los hinchas cantaron: "El que no salta es un inglés".

“No soy un mago, hay que trabajar. A mi me gusta trabajar. Hay que ser inteligentes para ganar los partidos, y los vamos a ganar”, arrancó el Diego.

"Les prometo que este grupo va a ser un ejemplo. Ustedes, los hinchas, nos van a dar el plus para ganar los partidos....y los vamos a ganar", siguió el Diez.

"Les aseguro que vamos a dejar la vida. Cuando el equipo salga a la cancha se va a matar por toda esta gente. Les doy mi compromiso que voy a venir a todos los entrenamientos, no como dice algún gil periodista. Y a los jugadores, el que no entrena o no corre, ¡no juega!", avisó Maradona en el momento en que un grupo de hinchas invadieron el campo de juego para acercarse al ídolo.

Y cerró: "A los de enfrente no les digo nada. Soy respetuoso. No como ellos que no lo son".

Enseguida y visiblemente emocionado, Maradona se abrazó a Sebastián Méndez, el "Gallego", quien será su mano derecha en esta nueva aventura en el fútbol argentino al frente de un club que necesita de su impronta para salir. Y paso a paso recorrió la cancha para saludar de cerca a las tribunas en medio de una ebullición de fuegos artificiales.

La previa

Desde el Bosque llegaron temprano fotos de los inflables que decorarán la presencia de Maradona en el estadio. Uno de ellos, una imagen con la cara de Diego. El otro, una camiseta argentina con el número 10 que el nuevo técnico de Gimnasia vistió durante cuatro Mundiales de fútbol.

Este sábado por la mañana, Matías Morla, abogado de Diego, se había reunido en La Plata con el jefe de la Policía local para organizar la llegada del domingo. El plan, que se cumplió de acuerdo a lo previsto, era salir desde el noroeste del conurbano bonaerense alrededor del mediodía, e ir directamente al Bosque de avenida 60. En la llegada a la ciudad esperaron motos de la Policía para escoltarlos hasta el estadio.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, Gimnasia convocó a los hinchas a la fiesta y avisó que desde el mediodía comenzaría la venta de camisetas del equipo con la 10 y el nombre de Maradona. Una licencia poética, que pasa por alto lo que a esta altura parece irrelevante: el hecho del que Diego nunca jugó en el club.

Cerca del mediodía, se abrieron las puertas del estadio y los hinchas comenzaron a poblar lentamente las tribunas, a falta de dos horas para que comenzara la práctica abierta. La fiesta empezaba a tomar forma, con Maradona todavía en camino a la ciudad.

Falta una semana para el primer partido, el próximo domingo a las 11 ante Racing. El equipo está último en los promedios, a 11 puntos de salir de la zona roja. Pero los hinchas siguen en la feliz espera.

“El club más hermoso del mundo”, reza el slogan tripero. El más hermoso no tiene porqué ser perfecto y puede estar lejos de ser el ideal. Es un estilo distintivo que se forjó desde la periferia de la ciudad y hace un culto de la fidelidad, más allá de todo. Todos condimentos que aparecen en la esencia de Diego.

Es inevitable subirse al ritmo Maradona y aventurar con lo que pueda suceder de acá en más. Algunos postulan a Gimnasia como su nuevo Napoli. Otros, agazapados, esperan verlo tropezar para dictar sentencia. "El único que podía levantar el ánimo del club y de la gente era Diego -resume Pedro Troglio, a modo de bienvenida-. Con esto volvió a vivir la gente. Diego y Gimnasia es el combo perfecto. Este momento del club necesitaba de alguien de otro planeta y como Diego es de otro planeta todo puede pasar".