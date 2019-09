Gabriel Daza se alista para volver

Después de más de un año, Gabriel Daza peleará otra vez en Jujuy. Será el viernes en el cierre del festival que tendrá lugar en Club Atlético Gorriti desde las 22 frente al salteño Emanuel Cardozo.

La organización estará a cargo de la Escuela de Villa Jardín de Reyes que dirige Sergio Silvetti y fiscalizará la Asociación Jujeña de Boxeo.

"Estamos haciendo un buen trabajo, vamos a llegar de la mejor forma, estamos prácticamente en categoría así que tranquilo, ultimando detalles para volver a pelear en Jujuy que es lo que más gusta, pelear en casa y ante mi público", declaró Daza en su visita a El Tribuno de Jujuy al tiempo que contó como entrenó: "Estamos haciendo dos turnos, por la mañana los trabajos físicos y por la tarde movimientos técnicos, guanteo, mucho trabajo de manopla".

Será la quinta pelea como profesional del excampeón argentino amateur, segunda en casa porque "desde febrero que no peleo, la última vez fue en Chile, perdí con Junior Cruzat", contó. En un momento "Coco" Daza pensó en colgar los guantes, "estaba entrenando solo, ya no quería seguir boxeando, justo apareció Sergio, llegó en el momento justo, desde que pasé a ser profesional me tocó ir a pelear afuera y uno sabe que en esto pelear de visitante es complicado, prácticamente tenés que noquear a tu rival como para que te vean ganador", opinó.

Es que Daza de cuatro peleas, perdió tres, todas afuera, y ganó solamente una, fue ante el salteño Nicolás Botelli el 3 de febrero del año pasado en Club Luján.

Por eso pide que el viernes en Club Gorriti lo acompañen, "ojalá que la gente vaya porque es un evento muy grande, cuesta dinero armar un festival así con tantas peleas amateurs y un fondo profesional, con el apoyo de la gente está apoyando a los pugilistas jujeños", puntualizó.

A lo largo del festival habrá 12 peleas amateurs en total y el cierre será con un fondo profesional pactado a cuatro vueltas.

Consultado sobre su rival, destacó: "Solo sé que es Emanuel Cardozo, no lo conozco, nunca lo escuché, no sé cuántas peleas tiene, solo sé que es de Orán, Salta, pero veremos cuando suene la campana qué propone, qué tiene para ofrecer mientras que yo saldré a hacer mi pelea, a dar espectáculo y sobre todo que la gente se vaya contenta", finalizó Gabriel Daza.