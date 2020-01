Los Kjarkas en Maimará

Cuando los Kjarkas suban este sábado al escenario maimareño de la cancha del Club Unión Deportivo Maimará, estarán ya cerca de celebrar sus cincuenta años con la música, motivo de su gira 2020. Con una comitiva de veintiún integrantes llegarán, directamente desde Cochabamba, para realizar en la localidad quebradeña una única presentación dentro de nuestra provincia.

Maimará tiene su eco en la historia de los Kjarkas. Según nos contara Gerardo Cruz, responsable del evento, "los conocí en el año 84 cuando entré a trabajar en la Escuela Técnica y me eligieron de asesor de un curso. Los chicos me proponen que sería lindo que traigamos a los Kjarkas, que en ese momento tenían el éxito del Wayayay, estaban en el teatro Mitre y me fui de corajudo nomás".

Recuerda que "los trajimos y fue la primera vez que vinieron. Lo hicimos para la Escuela Técnica, para un viaje a Córdoba. La gente no lo podía creer, fue un éxito total y de ahí quedó una amistad. Este jueves de Compadres me dicen que quieren hacer un asado y vinieron a mi hotel. De ahí quedó un compromiso de volver a hacer algo en Maimará."

Quien está a cargo de la producción artística es Moisés Ramos, quien nos cuenta que esa noche van a estar "Tato Cruz y los Hermanitos Quilquiza, Lautaro Tolaba, los Omaguaca, los Pachas, los Changos del Huayco, ballets, un grupo de chicas que se llaman las Jujeñas y, después de los Kjarkas, el grupo Mercurio, de Volcán, para la parte más bailantera".

Ramos nos dice que "para preceder a los Kjarkas hemos preparado un espectáculo con cuatro generaciones en un solo evento. Vamos a tener a los hermanitos Quilquiza y a Lautaro Tolaba entre los más jóvenes, la tanda de los Omaguaca, los Anateros del Huasamayo, que son de la generación de los Kjarkas, los Changos del Huayco".

Moisés nos cuenta que "capaz que del grupo Pacha, con quienes tocaremos esa noche, el más kjarkero soy yo. Mi papá era trabajador municipal y a las familias se les daba entradas para los festivales, así pude ver a estos grandes y de ahí nace mi interés por la música, así me llegó la música andina y, como no tuvimos la posibilidad de estudiar música, he aprendido a cantar con el casette de los Kjarkas, escuchando la respiración de Elmer Hermosa".

Rosando "Chuspita" Martínez, de Omaguaca, nos cuenta que también empieza este año su festejo de cincuenta años con la música. "Es mi aniversario como músico", nos dice. "Lo voy a celebrar para Semana Santa pero voy a presentar una parte del festejo este sábado con los Kjarkas. Es algo que recién ahora estoy sintiendo porque para mí, esos cincuenta años fueron como un sueño".

Entradas anticipadas a la venta

Las entradas anticipadas podrán adquirirse en Humahuaca: “El Patio de la Abuela”, calle Tucumán Nº 80, barrio centro, teléfono 388- 4689631; en Tilcara: “La Peña de Chuspita”, calle Ernesto Padilla s/n, camino al Pucara, teléfono 388-4688884 o al 388- 4707417.

En Maimará: Oficina de información turística, calle Belgrano s/n, al lado del Correo Argentino; En Purmamarca: kiosco “Los de Faustina”, calle Florida s/n barrio 10 Viviendas, teléfono 388- 4963110; en Volcán: Maxikiosco “Maidana”, calle Belgrano 240 frente al ferrocarril, teléfono 388- 4906051 y en San Salvador de Jujuy en Empresa de viajes y turismo Tours Andino, calle Senador Pérez 355, teléfono 388- 4242303.

Disfrutá de un espectáculo sin igual de la mano de los numero 1 del folclore andino.