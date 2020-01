Malestar por el 51% de incremento en Monotributo

Trabajadoras y trabajadores nucleados en la agrupación “Monotributistas organizadxs” marcharon el jueves a la sede AFIP en Buenos Aires, en reclamo del incremento de los impuestos, que comenzaron a regir con el nuevo año.

Bajo la consigna “frente al brutal aumento del 51% en el monotributo”, los trabajadores concentraron desde las 10 frente a la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 370.

“Representamos el 49% de la población activa abarcando diversas modalidades de trabajo comúnmente denominadas ‘independientes’ o ‘prestaciones de servicios’ que en realidad se trata de un régimen de contratos precarios realizadas por privados e incluso por el propio Estado”, indicaron.

“El monotributismo significa la vulneración de nuestros derechos y la legitimación por parte del Estado de esta modalidad de trabajo en negro encubierto donde los y las trabajadoras no contamos con un convenio que rija nuestros salarios; no tenemos licencias, vacaciones, ni feriados pagos; no tenemos antigüedad, paritarias, aguinaldo o representación gremial, todo lo cual constituye un piso básico de derechos”, explicaron a través de un comunicado.

“Estos contratos nos condenan a una jubilación mínima y se firman periódicamente (con suerte), dejándonos ante la incertidumbre constante de su no renovación sin ningún tipo de indemnización”, añadieron.

El objetivo del reclamo es “lograr la suspensión inmediata del incremento del 51% del pago del monotributo, impuesto por el gobierno saliente y sostenido por el entrante, que comenzará a regir a partir del mes de enero”. Ante este panorama, reclaman la “suspensión inmediata por seis meses del aumento de la cuota del monotributo, extensión de la tarifa social de servicios públicos para las categorías más bajas, aquellas que no alcanzan a cubrir una canasta básica de pobreza, bonificación del pago del componente impositivo del Monotributo durante los meses de enero y febrero, para aliviar la carga tributaria de quienes no contamos con vacaciones pagas, aguinaldo ni bono de fin de año, y pase a planta bajo convenio colectivo para todos los trabajadores en relación de dependencia encubierta, sean estatales o privados”.

Desde este primero de enero de 2020 están vigentes los nuevos valores de las escalas para cada una de las 11 categorías del Régimen de Monotributo. Los montos fueron publicados en la web de la AFIP y afectan a unos 3 millones de personas inscriptas. Los topes de facturación y el aporte en cada una de las categorías aumentarán poco más del 51%, según la actualización anual.