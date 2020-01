Principal acusado iraní por atentado a la Amia consideró que a Nisman "lo mataron"

El exagregador cultural de Irán en la Argentina y acusado de ser el autor intelectural del atentado a la AMIA, Mohsen Rabbani, consideró esta mañana que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y lamentó que se mantengan vigentes las acusaciones en su contra por el ataque terrorista de 1994.

"Yo pienso que a Nisman lo mataron para que nadie se pudiera enterar de que tenía las manos vacías, porque a él le pagaba muchísima gente", sostuvo el dirigente persa.

Y se preguntó: "¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar ante los diputados, que iban a hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozca la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué quieren llevar a la cárcel a D´Elía porque viajó a Irán".

En diálogo con Radio 10, el exmiembro de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires afirmó que "es lamentable que se mantengan las acusaciones" en su contra respecto a su presunto rol como autor intelectual de la voladura de la AMIA y remarcó que son "puras mentiras".

"Irán no tiene nada que ver con tema de AMIA. Es un tema que los que lo hicieron... ellos mismos lo están manejando, porque no dejan aclarar, que la gente conozca la realidad. Cuando Nisman quiere ir a la asamblea nacional argentina y todos están esperando, a la noche dicen que ha fallecido. ¿Quién lo mató?", añadió.