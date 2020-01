Cruzó en rojo, chocó a dos autos y mató a un peatón

En otro grave suceso de imprudencia al volante, un conductor chocó dos autos y atropelló y mató a un peatón que estaba esperando un colectivo en el barrio porteño de Congreso. Tras el hecho, el sujeto abandonó el vehículo que conducía y escapó tomando en un taxi, junto a dos mujeres que lo acompañaban, aunque un poco más tarde la policía logró detenerlo, con otra personas que lo acompañaba.

El trágico hecho ocurrió a las 5.40 horas de este sábado 11 de enero en el cruce de la avenida Rivadavia y la calle Combate de los Pozos donde, según indicaron testigos del incidente, un automóvil que habría cruzado un semáforo en rojo chocó con dos vehículos y luego atropelló a un hombre que aguardaba en una parada de colectivos ubicada a pocos metros del lugar.

Los testigos también señalaron que tras el atropello, el hombre que iba al volante y dos mujeres que lo acompañaban en el rodado abandonaron el vehículo, en el que se veía una botella de sidra vacía, tomaron un taxi y se escaparon del lugar. Sin embargo, gracias a la descripción que dieron los testigos a la policía, se los identificó y un rato más tarde el presunto conductor fue detenido. También la policía arrestó a una persona que lo acompañaba.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la víctima "es un hombre de entre 35 y 40 años", aunque no difundió su identidad. Crescenti indicó que si bien dos ambulancias llegaron de urgencia al lugar, el hombre ya había fallecido cuando se dispusieron a atenderlo. Algunos testigos apuntaron también al SAME por esa circunstancia, considerando que "si hubieran llegado más rápido" el hombre "tal vez hubiera tenido alguna posibilidad de salvarse".

Algunos de los testigos entrevistados por el canal Todo Noticias.unos 115 mil pesos por multas por exceso de velocidad dijeron que el conductor, de unos 40 años, y su acompañante, de unos 20, aparentaban estar alcoholizados. Momentos después se supo que el vehículo que atropelló al petaón tiene una deuda de unos 115 mil pesos por multas por exceso de velocidad.

Fuente: El Perfíl