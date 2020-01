Crea muñecas de barro, sirenas y amuletos

JULIA SIMIOLI / LA ARQUEOLOGA ALFARERA JUNTO A UNA “DOÑITA DE BARRO”.

La pasión por la arqueología la condujo hacia el oficio de la alfarería. Es así que buscando desandar los procesos de las piezas de cerámica decidió radicarse en Jujuy hace tres años, para crear con arcilla figuras de mujeres andinas, con rasgos redondeados, sirenas y amuletos antiguos.

La arqueóloga destacó la posibilidad que le dio Jujuy de vivenciar todo el proceso de producción de cada pieza.

Julia Simioli es arqueóloga y alfarera, reside en la localidad de Humahuaca donde investiga sobre diferentes técnicas de alfarería y crea piezas en arcilla que denominó "Doñitas de barro".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, comentó cómo fue el trayecto profesional que le permitió conjugar la pasión por la arqueología y la alfarería. "Dentro de las producciones arqueológicas siempre me interesó estudiar los oficios y a través de la alfarería encontré esa vía hacia los oficios del pasado. La alfarería fue una consecuencia de la arqueología. Empecé a experimentar y a ver cómo pudieron haber hecho esas piezas que yo estudiaba. Después empecé a indagar cuando trabajaba en el Museo de La Plata qué figuras elegían plasmar en las piezas. Ahí empecé a ver que hay muy pocas culturas en Argentina que representaban a la mujer y empecé a estudiar por ese lado, y por eso a mis muñecas les pongo el nombre de "Doñitas de barro".

Sobre la particularidad que tienen las "Doñitas de barro" indicó que la intención "es conjugar distintas piezas arqueológicas en una misma muñeca". Julia señaló que cuando expone sus piezas las devoluciones más recurrentes son que son piezas "raras" nunca antes vistas. También despierta mucho interés en el público conocer qué significan las mezclas de la figuras femeninas con animales, tales como aves nocturnas.

También comentó que en estos momentos se encuentra trabajando en piezas de sirenas andinas o sirenas de ojos de agua. "La próxima obra que voy a encarar es una sirena grande, quiero armar una ermita en Humahuaca cerca de un ojo de agua. Hay muy poca información sobre las sirenas de ojos agua en Argentina, si hay trabajos en Bolivia. Lo que sí es muy rico en Jujuy es el relato oral, lo que se acuerdan los abuelos sobre relatos de las sirenas. Pero no existen representaciones de cómo eran las sirenas antes de la conquista, no hay sirenas prehispánicas, por eso estoy recogiendo relatos para poder volcarlo en las piezas", acotó la arqueóloga alfarera.

Al mismo tiempo adelantó que sus próximas creaciones serán sobre amuletos andinos que se usaban en contextos funerarios, pero que en la actualidad se siguen usando.

Sobre los proyectos a futuro indicó que en este momento trabaja junto a una arqueóloga haciendo replicas para la Universidad y tienen dos muñecas en exposiciones, por lo que el propósito hacia el futuro es hacer más piezas de exposición, "más piezas viajeras".

Desandar procesos

Julia Simioli destacó la riqueza de poder vivenciar todo el proceso productivo de la cerámica: “voy a buscar mi propia arcilla, la preparación es un proceso que lleva mucho tiempo y después la horneo. En Jujuy puedo hacer todo el proceso. Ahí se genera mucha información al hacer cada uno de los pasos”.



“A mí me fascina investigar. Me fascina estar en todos los pasos que estudié en los libros. Me gusta desandar los procesos. Muchas veces uno va a un museo y ve una pieza, pero no se da cuenta de todos los procesos que hay detrás. Ese recorrido es súper enriquecedor y abre interrogantes”, agregó.