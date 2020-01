Desconsuelo en el mundo Dakar por la muerte de Paulo Gonçalves

El motocilcista portugués Paulo Gonçalves murió el domingo después de protagonizar un accidente en el Rally Dakar, y el piloto de 40 años se convirtió en la vigésimo quinta fatalidad dentro de la competencia motora más exigente del mundo.

“Los organizadores recibieron una alerta a las 10:08 (0708 GMT) y enviaron un helicóptero médico que llegó al motorista a las 10:16 y lo encontraron inconsciente después de sufrir un paro cardíaco”, informó un comunicado en el sitio web oficial de la manifestación.

“Después de los esfuerzos de reanimación in situ, el competidor fue llevado en helicóptero al Hospital Layla, donde fue declarado tristemente muerto”, agregó.

El director del Dakar, David Castera, reveló que fue el campeón australiano Toby Price quien fue el primero en descubrir el cuerpo de Goncalves tumbado sobre la arena. “Paulo era alguien que había estado presente por mucho tiempo, que todos conocíamos, que fue una leyenda del rally”, aseguró.

El chileno Ignacio Casale, defensor del título en cuatriciclos, dijo que “desde el momento en que vi el choque, no pude concentrarme. Pasé el resto del trazado pensando en ello. El resultado realmente no importa hoy”.

“No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegue al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby, y ya estaban los médicos trabajando por lo que no me acerqué. Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mi, pensaba que era tu compañero de equipo porque al largar desde atrás perdí el orden. Luego me dijeron que continué así que me subí y seguí. Llegue al refueling, y ahí otros pilotos me hicieron entender que eras vos el que había caído. Me desplome en el piso, y aún quedaban 70 km. Continué llorando cada km hasta el final. Gané la etapa y te la dedico para vos con mucho dolor. Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida, sos mi admiración como piloto, agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino y haber podido compartir tantos momentos increíbles e inolvidables. Ahora entiendo que seguramente no quisiste que te vea ahí, siempre te recordaré como la gran persona, piloto y amigo que fuiste conmigo. Tendré un ángel que me guiará desde arriba el camino. Te quiero siempre”, fue el emotivo mensaje que escribió el argentino Kevin Benavides quien hoy lidera la clasificación.

El español Joan Barreda Bort, segundo en la tabla general, también tuvo palabras hacia el luso: “Me cuidaste durante todos estos años como un hermano. Recuerdo la inmensidad de horas que pasábamos solos en el desierto, cuidándonos a 100 metros el uno del otro, permanecerán siempre en mi alma”.

Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita, país en donde se está desarrollando la competencia, lanzó un mensaje a través de sus redes sociales: “Con gran pesar, me gustaría expresar mis sinceras condolencias a la familia del concursante (Paulo Gonçalves), a todos los competidores, a la familia del Rally Dakar y a todos los atletas del mundo. Lo recordaremos con mucho amor y aprecio”.

Además, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo en un comunicado oficial que Goncalves había muerto “intentando cumplir el sueño de ganar uno de los rallies más peligrosos y difíciles del mundo”.

Lo describió como “un embajador deportivo” muy distinguido "para Portugal, mientras que el piloto portugués de MotoGP Miguel Oliveira rindió homenaje al " coraje y valentía "de Goncalves .

Finalmente, Castera confirmó que se realizaría un homenaje al competidor caído este domingo por la noche.

