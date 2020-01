Baja asistencia de gente al Parque San Martín

Por Luis Caraballo

Durante gran parte del año y en especial en el período de vacaciones, muchas personas suelen elegir un lugar para hacer sus reuniones grupales, ya sea entre familiares o amigos, en los espacios al aire libre de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, lo que era un sitio emblemático para tomar mates, recrearse con juegos o atracciones mecánicas ya no lo es tanto. La concurrencia al Parque San Martín bajó exponencialmente, según indicaron puesteros del lugar.

El Parque San Martín ya no es un lugar para la distensión de las familias jujeñas desde que se inauguró el Parque Lineal Xibi Xibi.

Es que con la apertura del Parque Lineal Xibi Xibi, e inclusive la Ciudad Cultural, estos se convirtieron en los lugares más elegidos de la capital. El primero cuenta con varios gimnasios urbanos en su extensión, se pueden alquilar bicicletas y presenciar los espectáculos que se dan en el anfiteatro "Las lavanderas", además de la gran atracción del río y las aves que se posan allí. En tanto, el predio del barrio Alto Padilla puede ser un lugar para tomar mates por las tardes y también comer en los puestos habilitados que funcionan allí, además de escenario de diversas actividades recreativas.

El Parque San Martín cuenta con la emblemática calesita y el "trencito" que hace su recorrido por gran parte de él. Las largas filas que se formaban para conseguir un boleto y subirse a dar una vuelta no se ven desde hace tiempo. Y en el gimnasio urbano al lado de las canchas de básquet es muy poca la gente que hace ejercicios en él.

El Tribuno de Jujuy pudo hablar con algunos puesteros que se encuentran en el lugar y coincidieron en la baja concurrencia. Hilda Mayo sostuvo que "hace 23 años que estoy en el parque San Martín y desde que se abrió el parque Xibi Xibi se mudó la gente, los niños. Cada vez vienen menos niños a pintar y a las pelotas de Kiko", dijo.

"Hace 23 años hago pintar a los niños y al parque San Martín le faltan más juegos. Con la "pelota de Kiko" antes era maravilloso. Porque la gente antes jugaba mucho, antes yo daba los aros, daba cinco aros, y si embocaba uno se llevaba la pelota. Había antes payasos que hacían shows, pero ahora ya no porque no están las condiciones para que pongan luces o parlantes y conectar electricidad", añadió.

En los bancos que se encuentran en todo su trazado, muy poca gente toma mates. Los vendedores de comida son cada vez más pocos.

La seguridad, según dijo, no es un tema de preocupación, ya que se puede observar a varios policías recorriendo en lugar tanto en bicicletas como en cuatriciclos.

Hoy el Parque San Martín se convirtió en un lugar de paso para ir a otros espacios. Se convirtió en un lugar en el que los residentes de zonas aledañas pasean a sus mascotas, y la esquina donde se encuentra el Cristo es solamente zona de ejercicio para pocas personas.

Los juegos que antes eran una gran atracción, hoy se encuentran vacíos. Las largas filas que habían para subirse, ya no se forman.

La calesita y el tren en el recuerdo de muchos

Lo que fueron alguna vez las grandes concurrencias para los días de Reyes, del niño o por paseos en el parque, ya no lo son. La calesita, el tren y los juegos del Parque San Martín ya no son atractivos para los niños.

Hay que recordar lo que eran esas largas filas para comprar un boleto y poder subirse. Algunas familias hasta esperaban en dos o más hileras para que sus hijos pudieran disfrutar de un juego. Una para comprar el ticket de la atracción mecánica y otra para subirse sin tener que esperar por más tiempo. “El hombre de los juegos del parque” o “el locomotor” como muchos lo llamaban fue el que instaló la calesita y el tren en el Parque San Martín. Paulino Cachizumba falleció en el año 2017 y quien quedó al cargo de estas atracciones es su hijo y uno de sus nietos, también llamados Paulino Cachizumba.

parque cortando los tickets, dijo que se realizan los trabajos de mantenimiento a ambos juegos y que son pocos los niños que se suben actualmente El dato llamativo que dijo a este matutino es que hay gente que provoca daños al tren. El pasado sábado se tuvieron que realizar trabajos de mantenimiento por la mañana por esa razón y esperaba que los vándalos tomaran conciencia sobre el daño que le hacen no sólo a un juego mecánico, sino también a parte de la historia de la ciudad. La música ya no suena cómo antes, el pelotero está completamente vacío, puesto que los niños ya no lo ven como una diversión. Es evidente que la forma de divertirse de los pocos chicos que concurren al Parque San Martín cambió.

Las opiniones

Yo jugaba a la escondida, a la pilladita, al ladrón y al Policía, al fútbol desde siempre, a las bolillas y al trompo también. Hoy veo que no se juega a nada de eso, incluso hoy los nenes si no están en compañía de un adulto no juegan solitos, creo que se perdió mucho eso. Quizás antes había mucha más seguridad y se podía salir a la calle o dejar a los chicos en la calle y ahora se perdió un poco eso. Ir a los juegos del parque hoy ya no es una atracción como lo era antes.

Yo jugaba a la pelota. Antes era lindo jugar a la pelota, yo jugaba hasta las doce o una de la mañana. Ahora a los chicos les dan el celular por el mismo riesgo que hay, está muy peligroso. Los juegos de mesa también están buenos y son didáctico, entonces ayuda mucho a los chicos. Yo tengo a mi nene de dos años, no le doy el celular para nada, porque si le doy se envicia; después le compro juegos para que se distraiga y eso ayuda a que se olvide del teléfono.

Yo jugaba al elástico, a las bolillas con mi hermano, con la cuerda y pintaba. Veía poca tele. Se ha perdido muchísimo en ese sentido, porque los chicos no saben hablar. Por ejemplo, todo es tecnología, mensajitos, no saben ni hablar realmente y da pena. Creo que el contacto con el otro es lo principal para que uno viva en armonía. La inseguridad influye, pero los chicos tienen en casa un patio hermoso o por dentro, y se quedan en la computadora en vez de jugar.

Yo jugaba casi los juegos habituales, no era mucho del fútbol pero estábamos ahí porque se formaban equipos. Luego, una de las formas de pasar nuestras vacaciones era ir al río Chico. Para nosotros las vacaciones por lo general era pasear y pescar en el río. Luego el deporte, el básquet, a mí me gusta mucho lo que era andinismo. Antes subíamos los cerros, no existían los barrios, andaba por la zona donde está el Cristo y era una verdadera selva.

Los juegos infantiles y bailar siempre estuvieron de la mano de mi infancia. Con mis hermanas y amigas del barrio solíamos jugar a la pilladita, la mancha, al elástico y a la maestra. Otros de los momentos que recuerdo y nunca olvidaré eran cuando luego de ver la novela “Chiquititas”, con mis hermanas bailábamos en el patio de mi casa. Me considero una persona afortunada, que tuvo una infancia un poco dura pero con momentos alegres junto a mis hermanas.