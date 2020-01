Convocan a quienes quieran ayudar a los más necesitados

PARA NIÑOS / HAY VARIOS ESPACIOS PARA CONTENER A LOS MÁS CHICOS.

Fundaciones, asociaciones y grupos de voluntarios que se dedican a realizar acciones solidarias en la provincia de Jujuy convocaron a la sociedad a sumarse a sus actividades que están ligadas a diferentes problemáticas.

Se puede ayudar de dos formas: colaborando mediante la mano de obra que siempre es necesaria o también a través de donaciones que varían dependiendo la institución a la que se quieran sumar.

En ese sentido, Augusto Calisaya, miembro de la ong "Almas Solidarias", mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "cuando se hace un gesto solidario, no se beneficia solamente a esa persona o animal que es ayudado. Ese gesto también repercute en nosotros porque no hace sentir bien, nos hace mejor persona y sobre todo nos llena el corazón. Y a la vez, con ese acto, la sociedad sale beneficiada, es decir todas las personas salen beneficiadas. Porque transmitimos valores a todos aquellos que el día de mañana podrían ser delincuentes o adictos, y no lo van a ser gracias a ese aporte de una ong".

Por su parte, Jorge Hiruela, presidente de la fundación "Manos Abiertas", comentó que "voluntarios viene de voluntad. Y aquí nos une la voluntad de acompañar y aliviar la soledad y el sufrimiento de quién lo necesita. Vinimos a este mundo para amar y servir, y en ese camino es donde nos encontramos un grupo gaucho de personas que, a partir de un sentimiento interno, muchas veces no resuelto, de sufrimiento, intentamos aliviar a través de este hermoso trabajo".

"El voluntariado es el transitar de un camino que muchas veces no tiene regreso y termina convirtiéndose en una hermosa filosofía de vida. Abrimos el corazón y nos desnudamos para dejar expuestas nuestras fragilidades y a partir de ese punto iniciar un acompañamiento conjunto para transformar la realidad de alguien, y muchas veces nuestra propia realidad", añadió.

Asimismo señaló que "somos "sanadores heridos" que encontramos el alivio y respuesta a nuestras mayores inquietudes en las historias y realidades que hallamos a cada momento en nuestros encuentros. El nuevo paradigma de sentir, reflexionar, proponer y trabajar juntos es la transformación que nos ayudará a crecer como sociedad. Los que recorren este hermoso camino del voluntariado tienen la obligación y el compromiso de influenciar por sobre quienes están al costado".

Diferentes causas

Cada institución persigue diferentes objetivos según la problemática que intenta solucionar. Por ejemplo hay algunas que trabajan dentro de la inclusión a personas en situación de calle como ser "Manos Abiertas", "Zoom", "Por Una Sonrisa", "Jujuy Ayuda con el Corazón", "Fundación Sí" y los "12 Apóstoles". Los voluntarios contienen a todos aquellos que no poseen un hogar mediante un plato de comida y también con una cálida visita una o dos veces por semana. "Manos Abiertas" también realiza otras actividades para niños de escasos recursos y hospitalizados.

También hay otras que se encuentran abocadas al cuidado animal, por ejemplo como son las protectoras "Voz Animal", "Narices Frías" y el Hogar "San Roque". Ellas constantemente precisan colaboración de alimento para perros y trabajan en la lucha contra el maltrato animal y la tenencia responsable.

A cada institución se la puede encontrar en Facebook buscándolos por su nombre.

Más espacios para sumarse a colaborar

Hay muchos lugares para ayudar a los que más necesitan en la provincia de Jujuy, como por ejemplo el grupo “Heroínas”, el cual trabaja arduamente en la lucha contra la violencia de género. O también están aquellas ligadas al acompañamiento de los adultos mayores; ellas son “Narices Frías”, “Los Payamigos” y “Terapia de Sonrisas”. Para la discapacidad hay espacios que buscan concientizar: fundación “Sonrisas”, “Recrearte”, “Jujuy Habla de Autismo” o “Mujeres Derribando Barreras”.

Es importante señalar que una de las problemáticas que más golpean a la juventud son las adicciones y los malos hábitos. Por ello el hogar “Pequeña Belén” contiene a personas inmersas en estos flagelos. La fundación “Alas de Águila” es otra Ong que se encarga de transmitirles valores a los jóvenes mediante valores. Para la donación de órganos y su concientización existe “Jujuy Da Vida” y “Sayani”, mientras que para resolver los problemas que tienen los usuarios está la asociación “Ucu Jujuy”.

En relación a la alimentación y contención de familias en situación de vulnerabilidad, el merendero “A Pulmón” o el comedor “Manitos Unidas” son instituciones que no reciben apoyo estatal y frecuentemente precisan colaboración de la sociedad para poder preparar los alimentos. La fundación “7 de Julio” también apoya esta problemática. Con respecto al cuidado del ambiente está la fundación “Aves”, y para niños hospitalizados “Los Payamigos Hospitalarios” y “Abrazo de Pulpitos‘” para bebés prematuros. A cada una de estas Ongs se las puede encontrar en Facebook buscándolas por sus respectivos nombres.