Insólito. Robin reveló que le dieron pastillas para reducir el tamaño de su pene

La semana pasada, Burt Ward, el actor que entre enero de 1966 y marzo de 1968 le dio vida a Robin, el leal compañero de heroicas aventuras del imbatible Batman, fue honrado en Hollywood con su propia estrella en el Paseo de la Fama. Algo tarde, el justo reconocimiento, que con 74 años a cuesta Ward festejó con entusiasmo, saldó una vieja deuda. Sobre todo, si se tiene en cuenta que su socio, Adam West, había recibido la suya en 2012.

Sin embargo, la noticia de semejante reparación quedó desdibujada en un segundo plano, y no por culpa de otro hecho que lo superara en trascendencia, sino por unas explosivas declaraciones del mismísimo Burt, que sacó a relucir parte de la intimidad de la historia del dúo.

Precisamente con motivo de la estrella que con su nombre ahora tapiza una vereda de Los Angeles, el ex superhéroe brindó una entrevista a la publicación Page Six, y reveló que durante el rodaje de la serie de Batman el estudio no veía apropiado como le quedaba el traje de Robin en cierta zona de su cuerpo.

¿Que qué? "Simplemente resolvieron que Robin tenía un bulto demasiado grande para la televisión", señaló el actor, quien explicó que por tal razón, el estudio decidió tomar riendas en el asunto y solucionar el "problema" con un remedio que a Ward no le gustó ni un poco.

Por lo que contó, al joven Ward, que por entonces transitaba sus 21, lo mandaron a que visitara al médico, para que evaluara la situación, en parte urgidos por un reclamo de la Liga Católica de la decencia, para la cual el relieve del estrecho short del actor distraía demasiado. Entonces, el profesional, enfocado en las necesidades de mantener la tira en el aire sin problemas, le recetó unas pastillas para reducir el tamaño de su pene.

“Las tomé sólo durante tres días, y luego pensé que si seguía haciéndolo podrían impedirme tener hijos en el futuro. Así que dejé de tomarlas y a partir de entonces comencé a usar la capa para taparme", contó Ward en la entrevista.

En cambio, para el Batman de Adam West, la cuestión del bulto también parece haber sido un problema para la productora, pero en el sentido inverso al que planteó la anatomía de Robin. "A Adam tuvieron que ponerle unas toallitas turcas debajo del short", dijo Ward.

De paso, en otro momento de la entrevista, el actor dijo que a pesar de no haber recibido durante décadas ni un centavo por su participación en los 120 episodios de la tira, no se siente amargado, ya que nunca estuvo en ella por el dinero.

En la actualidad, Ward y su tercera esposa, Tracy, dedican su tiempo a acciones de caridad. "Mi esposa y yo gestionamos la organización de rescate de perros más grande del mundo", señaló el actor. Y agregó: "Si no hubiera sido por mi esposa Tracy y yo, 15.500 perros habrían muerto. Permanentemente tenemos un mínimo de 50 perros en nuestra casa, con nosotros".