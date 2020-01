El Rubius y Mangel "le robaron" el auto a Will Smith y Martin Lawrence

'Mi nuevo coche'. Así titula el famoso youtuber El Rubius el vídeo en el que aparecen los actores de la película Bad Boys For Life, que llega a las pantallas esta semana. En el vídeo, que ya acumula más de 11 millones de visitas, el 'influencer', junto a un colega, Mangel, conocen a Will Smith y su compañero de rodaje Martin Lawrence de la manera más loca posible.

Todo parece normal. Mangel acompaña a Rubius por el estacionamiento para ver su nuevo coche. "Lo más épico que he comprado en mi vida". Y no es para menos. Es un Posrche traído directamente de Los Ángeles de una saga de películas "súper legendaria". Ambos suben al coche para ojearlo por dentro y ver las novedades que ofrece. Es en ese momento en el que aparece el verdadero dueño del vehículo: el mismísimo Will Smith.

La escena no tiene pérdida, ya que los dos youtubers no dudan en encararse a los "policías rebeldes". El propio Rubius ya advertía que el vídeo iba a valer la pena: "Os va a explotar la cabeza", había advertido.