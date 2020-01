Duro cachetazo sufrió el "lobo" en la pretemporada

Hay que ser coherentes. Todos saben que en las pretemporadas, los resultados de los partidos quedan en un segundo plano. Lo importante pasa por otro lado: ver cuáles son los puntos a mejorar y cuáles los que se deben potenciar.

El "lobo" no queda excento a esta situación. Pero, en la calurosa mañana de ayer, sufrió un cachetazo impensado. En la cancha principal del hotel de la Liga Salteña de Fútbol fue goleado 4 a 0 por Juventud Antoniana, equipo que jugará el Regional Amateur y cuya base son chicos del club que disputa el certamen doméstico.

Gimnasia es indudable que sintió el trajín de los exigentes trabajos físicos que viene realizando. Por ejemplo, el martes los muchachos realizaron tareas en el "cajón de arena" y pasó factura. Obvio, el técnico Marcelo Herrera no lo justificó y mostró su preocupación -ver aparte-.

El "santo" se sintió más cómodo desde el arranque mismo del encuentro. Soltó a sus carrileros y superó a los volantes "albicelestes" con pelotazos cruzados, un dolor de cabeza.

Encima tuvo la fortuna cuando la defensa no pudo despejar un centro y apareció Pérez para empujar el balón al fondo de las mallas. Así terminó la etapa inicial, donde los delanteros lucharon más que jugaron.

Después del descanso, el ingresado Virreyra por el juvenil Nallín pudo igualar en el mejor movimiento colectivo, pero la pelota no quiso entrar. Y de contragolpe, Vicedo aumentó la cuenta. Fue un cachetazo duro.

No se resignó el "lobo", pero sin ideas y así se hace cuesta arriba. Gómez aprovechó el desconcierto y metió el tercero. Un rato más, otro que había entrado en la segunda etapa, Calderón, cerró la cuenta.

Por supuesto que fue una actuación fallida y no hubo punto positivo a resaltar, siendo lo que aflige más que la goleada en sí. Y "Popeye", un hombre de fútbol, lo sabe.

En segundo turno se enfrentaron los "alternativos" de ambos clubes. Y al igual que en el primer duelo, Juventud pegó primero con un tiro de larga distancia de Esparza que sorprendió a Gonzalo Gómez.

Sin embargo, los chicos no resignaron y alcanzaron el igualdad a través de Virreyra, tras centro de Madelón, el mejor de la cancha. Y en el complemento, otra vez Madelón envió un tiro al área y Virreyra, de cabeza, dio vuelta el marcador.

Los refuerzos Iván Bella y Martín Prost no fueron parte de los ensayos. Hoy los muchachos continuarán con los entrenamientos en doble turno y el sábado enfrentarán a Gimnasia y Tiro de Salta en su tercer amistoso de pretemporada.

Sin excusas



El técnico de Gimnasia, Marcelo Herrera, fue contundente cuando habló con El Tribuno de Jujuy, único medio de la provincia que cubrió el amistoso de ayer con Juventud.

“Estamos en la parte final de la pretemporada, apuntando a lo físico, pero también a lo futbolístico. Nos interesa estar mejor”, sostuvo al inicio del diálogo y luego afirmó que “no voy a poner excusas: nos hicieron cuatro goles. Vos vas a poner en el diario que perdimos 4 a 0 y no que la pretemporada fue duro. Claro que me preocupa porque se trató de un marcador que no gusta bajo ningún concepto”.

Pero si consideraba que era un atenuante los trabajos de fuerza que vienen haciendo, “Popeye” relativizó el tema: “Perdimos 4 a 0 y no se pondrán que venimos de una tarea en la arena, de un trabajo específico y de potencia. Reitero, a nadie le gusta caer así. Obvio que preocupa y más teniendo que el segundo equipo tuvo otro ritmo. No soy ciego y tener los pies sobre la tierra”, sostuvo.

Precisamente, la formación fue con Gómez (luego Leguiza); Ferreyra, Cazula, Barro, Madelón; Buono, Paredes (Chiozza), Serrano, Marcial; Garnier y Virreyra (Méndez).

“Popeye” reconoció, por otro lado, que a medida que se fueron yendo algunos integrantes del plantel pidió reforzar en esos puestos. “Ahora estamos en la búsqueda de un volante central. Y si no se da, será el momento de los chicos”, declaró.

También explicó que las incorporaciones, Iván Bella y Martín Prost, se ponen a punto para estar a disposición.