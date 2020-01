María Luz Luna recibió pasajes del municipio

Ayer en el hall de Intendencia de la Municipalidad de Palpalá, se hizo entrega de dos pasajes de transporte con destino a la provincia de Buenos Aires, a la deportista palpaleña María Luz Luna, quien se desempeña en atletismo paraolímpico, carrera de 80 metros y lanzamiento de bala. La atleta por fin podrá decir presente en una de las tantas convocatorias en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), debido a que anteriores ocasiones fue citada pero por diferentes motivos externos no pudo asistir para entrenarse con el selectivo Nacional.

María luz, es una niña que tiene un sueño, que es el de poder asistir a la convocatoria del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

La joven de 15 años se desempeña en atletismo paraolímpico, carrera de 80 metros y lanzamiento de bala, hace dos años que práctica el deporte junto al profesor Alejandro Pérez con quién también estuvo participando el año pasado en la entidad deportiva y así también en el Maratón del diario El Tribuno de Jujuy en los 10 km.

"Ella es muy positiva, tiene muchas expectativas y le da un gran valor a la actividad que hace, anteriormente recibió dos convocatorias en las cuales no pudo participar, porque las empresas de transportes no tienen la disponibilidad, ya que por su discapacidad y por ley, le correspondería el pase libre, pero por parte de las empresas de transportes y organismos oficiales, no hubo respuestas", agregando que "a pesar de no haber participado en las convocatorias pasadas, recibió una nueva invitación. Para ella es meritorio ser convocada actualmente, ya que hará un pequeño aporte en el desarrollo como deportista en esta actividad", empezó contando el director de Deportes de la comuna siderúrgica, Daniel Luna.

Luego el funcionario demostró su alegría y conformidad expresando que "esto es más que nada un aporte, ella tiene un sueño, más adelante, va a tener una nueva convocatoria, quedará en nosotros en poder realizar una gestión y tratar de dar una respuesta del municipio en base a los presupuestos y costo de lo que pueda infringir las próximas convocatorias, es nuestra misión apoyar y acompañar el desarrollo y actividad de los deportistas", sentenció.

Por último María Luz Luna comentó que "hace dos años que practico este deporte, estoy muy contenta porque voy a poder viajar y cumplir mi sueño, quiero agradecer al Intendente Rubén Eduardo Rivarola por haberme facilitados los pasajes", finalizó la atleta siderúrgica.

Así como Maria Luz Luna, la provincia cuenta con una importante cantidad de deportistas de selección en diferentes categorías y niveles.

Es una de las provincias en la final nacional de los Juegos Evita que mayor cantidad de medallas logra cosechar en la modalidad de deporte adaptado dando muestras de la calidad de atletas y sobre todo el trabajo que se desarrolla en los diferentes puntos de la provincia.

María Luz Luna sin dudas llena de orgullo a todos los palpaleños, por ende es fundamental la presencia del municipio para acompañar a esta gran deportista que muestra no existen barreras para lograr los sueños.

La palpaleña tiene todas las condiciones para ser tenida en cuenta.