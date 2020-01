Susana Giménez se metió en la polémica del cordero arrojado

“Si me lo tiran a mí, me muero”, expresó la conductora.

Este jueves, cerca de las 15 horas horas, Susana Giménez viajó desde Punta del Este hasta Mar del Plata para formar parte de la reinauguración del teatro Tronador, evento que se llevará a cabo en horas de la noche.

En diálogo con la prensa, la conductora fue consultada sobre el cordero que fue arrojado en la pileta del empresario Federico Álvarez Castillo y su pareja Lara Bernasconi. En un primer momento, Susana respondió contando una broma que le hizo su amigo Ricardo Darín, que hoy está cumpliendo 63 años.

''Hoy es el cumpleaños de Ricardo Darín y me dijo que tenía un elefante preparado para tirarme a mí’’, dijo la diva, a modo de broma. Pero, luego un poco más seria aclaró que el hecho le pareció "una estupidez”. "Si me lo tiran a mí, me muero... ", agregó.

Uno de los cronistas presentes quiso saber si esta practica es habitual en la zona, pero Giménez fue clara a la hora de responder: "Yo tengo la casa hace muchísimos años y no supe nunca de eso’’. En tanto, agobiada por el asedio periodístico, Su se mostró un poco confundida al hacer el trámite de migraciones, ya que no encontraba su documento, lo que la llevó a entregar por error su tarjeta de crédito.

Fuente: Infobae