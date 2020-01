"La gestión anterior se llevó hasta los archivos"

A poco más de un mes de asumido como comisionado municipal de Huacalera, conversamos con Juan Cunchila, a cargo del ejecutivo de una localidad que extiende su jurisdicción, a lo largo de la ruta 9, desde Perchel hasta San José, en el linde con el departamento de Humahuaca. Lo visitamos en su despacho, donde empezó por decirnos que "cuando nos hicimos cargo, encontramos que la gestión anterior se llevó tanto computadoras como archivos, es como si hubiera que empezar de cero".

Enumeró que "las máquinas tienen rotas las uñas tanto como las cubiertas, un camión fuera de servicio, por lo que tenemos uno sólo trabajando para recoger la basura, un tractor tirado, que ni siquiera lo entregaron, y estamos tirando con lo que se puede. A eso se le agregan tres juicios millonarios, uno que ronda los $ 6.000.000 por no haberlo pagado en tiempo y forma, y otros dos por accidentes en nuestra jurisdicción, lo que sumaría, en total, $ 9.000.000".

Dijo que "hemos hablado con la diputada nacional Carolina Moisés y con nuestro representante partidario, Rubén Rivarola, a quienes les comenté de esta situación y prometieron ayudarnos a gestionar en Buenos Aires. En gestiones anteriores, hemos visto como depuraban todo el personal municipal, algunos con mucha antigüedad, pero yo decidí respetar, sobre todo a los afiliados del Seom".

Otro de los inconvenientes con los que se encontró Cunchila al asumir "es el tema de Vialidad, que tenía diez personas trabajando. Esos contratos no se renovaron por falta de presupuesto de la Provincia, y es un tiempo en el que hacen mucha falta para limpiar los caminos de los valles, el carretero a Alonso, los que suben a Volcán de Yacoraite. Es algo que está suspendido, me dicen, hasta nuevo aviso, y es el momento del año en el que más los necesitamos".

Con respecto a la seguridad, agregó que "me he reunido con el jefe de la Regional III porque nos hace falta un móvil. Hoy hay sólo una moto y tres personas, dos en la calle. Creció mucho Huacalera y tenemos poblados distanciados, La Huerta, Molino, Villa Las Rosas, El Perchel, Inti Watana, el Centro, Colonia San José y Yacoraite. Noté buena disposición, también para poner un personal fijo en Colonia San José, para lo que tenemos una piecita. En los últimos tiempos tuvimos varios robos, robaron en La Huerta en un domicilio, y en kiosquitos de la plaza, hace tres días, cosa que nos llamó más la atención".

Dijo que "pese a ello, hemos dado inicio a las jornadas infantiles, con campeonatos de fútbol, carreras, maratón, que comenzaron acá en la plaza. Estamos trabajando con la ripiera, que estaba hecho pedazos, y queremos hacer un centro de acopio para las verduras, porque cargan en la ruta y es necesario, cosa que esperamos esté para esta cosecha. Acá nos faltan las cloacas, no tenemos gas natural, hay mucho para gestionar". Finalizó diciendo que "hemos limpiado el camino de Villa Las Rosas, que llevaba diez años sin que nadie lo tocara, podamos los árboles, hicimos lo mismo en la Colonia y ahora vamos a hacerlo a Perchel. Pongo la máquina y la gente, y se va haciendo todo lo que se puede".

Conflicto en el trópico

TILCARA (Corresponsal). Las vendedoras de artesanías del Trópico de Capricornio, a pocos kilómetros de la localidad de Huacalera, fueron intimadas a dejar sus puestos por orden de Vialidad. El comisionado municipal de la localidad, Juan Cunchila, dijo que “estaban sobre la ruta y vino un desalojo después de que limpiaran los canales, por lo que la gente me pide que gestione en Jujuy una solución”.



Francisca Ríos contó que “hace veinte años estoy vendiendo acá, y necesito el lugar. Vivimos de esto, no tenemos otro sueldo. Antes éramos cinco personas, se limpiaba el canal y volvíamos, pero ahora son muchas más. Creo que debiera quedarse quien realmente lo necesita, y necesitamos una respuesta de Vialidad para volver a trabajar. Los turistas no cruzan la ruta para comprar, es más peligroso, y siempre estuvimos en la puerta del monolito”.

Bernardina Alancay agregó que “en veinte años de trabajo nunca hemos tenido problemas, pero esta vez no nos dejaron regresar después de limpiar el canal. Vinieron de Vialidad y nos lo dijeron, eso fue la semana pasada. Con esto criamos a nuestros hijos, porque la mayoría no tenemos marido. Hay que hacer estudiar a los hijos y es nuestra fuente de trabajo”.

Marta Gabriel es de las más recientes. “Nosotros tampoco tenemos trabajo, y queremos trabajar también. No le quitamos nada a nadie, y estamos más allá. Estamos desde las vacaciones de invierno y en ningún momento peleamos con nadie”, aseguró. Paulina Valero agregó que “nadie sabe cómo vive cada uno en su hogar, tengo una nena que mantengo yo y por eso vengo a vender, no tengo otra cosa”.