Jóvenes Pordioseros harán latir Tilcara

Grande es la expectativa por la primera edición de "Rock en la Quebrada", un festival que llega hoy a la ciudad de Tilcara, con el objetivo de quedarse y crecer. Así, en este marco se presentará Jóvenes Pordioseros, la banda rock tipo stone de Lugano, provincia de Buenos Aires, liderada Cristian "Toti" Iglesias, además de otras bandas de lujo, como es el caso de Nagual.

El encuentro se llevara a cabo esta noche a partir de las 21 en el Tinglado Municipal de la ciudad quebradeña, un lugar místico, que recibió a tantas bandas nacionales ya consagradas. El grupo estelar de la noche será Jóvenes Pordioseros, quienes están de gira por todo el país, presentando un show a la carta para el público, repasando sus 20 años de trayectoria en el rock.

Además promocionan su primer dvd, denominado "Viva el rock and roll!", material que da cuenta de un extraordinario show y que contó con la participación de grandes de nuestra música nacional.

Vale recordar que "Los pordioseros" recientemente tocaron en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde hicieron explotar los galpones recuperados "Tupaj Katari" con alrededor de 600 personas y entradas agotadas, ahora el desafío es más grande, un mega tinglado que no será fácil de completar.

Los fanáticos de "Toti" Iglesias, esperan un show potente, cargado de fuertes guitarras y el estilo stone de Jóvenes Pordioseros, por ello no faltaran las canciones como "No me arrepiento", "Pánico", "Pegado", "Alta gata", "Todavía no puedo olvidarte", "Cuando me muera", "Asesina" y otras. Seguro serán muchas las canciones que la gente pedirá y el show durará mucho tiempo, ya que la última vez en Jujuy tocaron cerca de dos horas.

También llega por primera vez a nuestra provincia, la banda oriunda de Mataderos, denominada Nagual, una formación experimentada con cierto hambre de romper la escena "under", para trascender en todo el país. Vale destacar que para verlos a ellos, llegarán a Jujuy tres micros llenos con fanáticos de esta banda, que viajaron especialmente desde Buenos Aires hasta Tilcara para disfrutar del show.

Además hoy como invitados tocaran La Yugular, banda jujeña que está bien posicionada en la región norte de nuestro país, liderada por "Mula" Saracho, que buscará hacer sentir que son locales, con su música donde fusionan el rock, ska y reggae con instrumentos autóctonos. También subirán al escenario Esencial.

Las entradas anticipadas para "Rock en la Quebrada", se consiguen en la rockería de calle Belgrano al 616 de nuestra ciudad capital y en Tilcara en la oficina de Turismo.