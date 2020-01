Cardona, muy cerca de volver a Boca

El mediocampista colombiano Edwin Cardona quedó a un paso de ser jugador de Boca nuevamente, luego de que el Monterrey de México decidiera rescindirle el contrato.

De esta manera Cardona vendría a Boca con el pase en su poder, tal como lo quería el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, quien ya llamó al jugador.

"Rayados" decidió rescindirle el contrato al colombiano, en gran medida porque el entrenador Antonio Mohamed no lo tiene en cuenta en el equipo campeón de la liga azteca.

Cardona, el último semestre lo jugó a préstamo en Pachuca, donde en 16 partidos anotó 4 goles.

En su etapa en Boca el mediocampista jugó 46 partidos y marcó 11 goles, y si bien salió campeón bajo la conducción de Guillermo Schelotto, terminó no jugando, en especial en la final de la Copa Libertadores 2018, tras lo cual se fue a México.

Por otro lado, el volante Guillermo Pol Fernández afirmó ayer que está "más maduro" en su carrera futbolística y aseguró de sus anteriores pasos por el club siempre le quedó "una espinita" de no poder llegar a consolidarse como titular.

"He cambiado muchas cosas. En el recorrido fui aprendiendo mucho, hoy estoy más maduro, veo el fútbol de otra manera. Intentaré eso que aprendí en el día a día para tener oportunidades", expresó Fernández en la conferencia de prensa que compartió con el presidente del club Jorge Ameal y el mánager Marcelo Delgado.

Fernández llegó a préstamo, con opción de compra, proveniente del Cruz Azul de México, y si bien se inició en las divisiones inferiores de Boca, ahora irá por su tercer ciclo en el club.

"Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó esa espinita de lograr cosas acá, si bien logré una Copa Argentina me hubiese gustado estar mucho más tiempo. Intenté trabajar, hacer mi camino y el destino me deposita acá. Estoy muy feliz por eso", reconoció el jugador.

En su carrera Pol Fernández pasó por Atlético de Rafaela, Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza y Racing, antes de recalar en México.