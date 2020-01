El "guairuro" perdió su primer amistoso

Hubo amistoso internacional en el Centro de Alto Rendimiento, Sportivo Libertad enfrentó a Real Potosí de la primera división del fútbol altiplánico que llegó a la ciudad fronteriza de pretemporada.

El partido comenzó a las 10, ante buen marco de público que se dio cita para observar al equipo de Daniel Álvarez García, el tiempo acompaño con sol y buena temperatura.

Era el primer partido de preparación para Libertad, ante un rival de "peso" la diferencia fue holgada en favor del equipo boliviano, en los 90 minutos once goles convirtió Real Potosí.

Sin destellos los bolivianos aprovecharon a fondo los horrores defensivos del local, plantearon un juego práctico, sin exigirse demasiado solo ganar minutos de fútbol, además de probar algunos juveniles.

Cinco minutos duró el planteo de Libertad, con un esquema poco claro que durante el lapso del encuentro le sirvió para generar un solo remate al arco.

Desde la dirigencia apuestan a los jugadores locales y del club, quedó demostrado deberán trabajar arduamente en el aspecto táctico y futbolístico.

Jugadores perdidos en el campo de juego, sin conocer su posición, los viejos y reprochables errores de querer salir gambeteando como si fuese fútbol de salón, o no desprenderse rápido del balón.

Son solo algunos de los defectos del "guairuro", el desorden colectivo le facilitó las cosas a Real Potosí, comenzando por la última línea, que de a ratos defendía con 3 luego 4 defensores.

Libertad sumó refuerzos y no pensó en la defensa no tiene jugadores altos eso el "león" no utilizo el juego aéreo, llegó al gol tocando.

El mediocampo también fue una coladera, jugadores de buen pie pero sin ideas al momento de crear jugadas de gol menos para marcar, corrieron a los rivales mirándoles el número de camiseta.

Los hombres de arriba nada pudieron hacer, solo un remate al arco que el golero visitante resolvió bien, Sportivo trató de llegar con pelotazos largos que no dieron resultado.

Algunos sostienen que los amistosos "no suman", igualmente es el reflejo de lo trabajado y cuando las cosas no salen es porque deben corregirse para evitar decepciones a futuro.