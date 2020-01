Comieron una picada, se quejaron por el valor y la dueña les respondió de forma insólita

Un hecho insólito vivió un grupo de turistas que se sentó a comer algo en Carlos Paz. Es que los visitantes decidieron sentarse para degustar una picada en un bar ubicado en la peatonal cordobesa. El inconveniente surgió cuando pidieron la cuenta para pagar.

Es que la picada y dos tragos les costó $3450. "El Árabe" es el nombre del bar en donde decidieron picar algo estos turistas. Tras viralizar el ticket y quejarse, la dueña del restaurante respondió de una forma un tanto polémica.



"Plena 9 de Julio, en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz, no sé qué pretenden", escribió, en defensa de su lista de precios. La joven sin ánimos de disculparse, aconsejó que "pidan la carta" antes de ordenar. "No se sienten a comer haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta se agarran la cabeza", escribió.

Por último, con un fuerte tono de burla, expresó: "Sigan hablando, sigan escrachando, que yo ya estoy preparando las vacas para marzo. Nos vemos, barats".