Conor McGregor volvió a UFC y aplastó a Donald Cerrone en solo 40 segundos

Tenía sed de revancha. La derrota ante Khabib Nurmagomedov en octubre de 2018 lo había devuelto a los infiernos. Se bajó de octágono y sus puños solo tuvieron problemas, que le costaron varios dolores de cabeza con la Justicia. Pero Conor McGregor volvió con todo y en una nueva incursión al octágono de la UFC, derrotó por nocaut técnico a Donal Cerrone, en tan solo 40 segundos.

El T-Mobile Arena de Las Vegas estaba lleno para ver el regreso del irlandés, que no defraudó. Apenas comenzado el combate McGregor colocó en el mentón de Cerrone una patada con la pierna izquierda, que fue letal para su rival.

40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT