VIDEO. En televisión captaron un posible caso de infidelidad

En la literatura futbolística uno de los recursos más manidos es llamar al público el jugador número 12, ya que se considera que la presión que puede ejercer durante el partido también ayuda al equipo, generalmente al local, a conseguir sus objetivos. Es la forma que poseen los espectadores de ser, en cierta medida, partícipes del encuentro.

Sin embargo, los que a buen seguro no querían ser protagonistas del choque son esta pareja de aficionados del Barcelona de Guayaquil ecuatoriano, que fueron cazados por las cámaras de televisión mientras se deban un apasionado beso en la grada. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la reacción de ambos sugiere que aquel momento íntimo no debía haber sido emitido por la realización. O, desde luego, esa no era su intención.

¡¡¡Soldado Caído!!!!

ayer durante el partido de Barcelona de Guayaquil y Delfin en Ecuador, joven se vuelve viral por su actitud en la #KissCam Los usuarios de distintas redes no dudaron en buscar su perfil en donde dicen aparece en fotos con otra mujer. 🤭 pic.twitter.com/SsXRsPaiE4 — Guía Alterna (@GuiaAlterna) January 19, 2020

En el vídeo, que rápidamente se ha convertido en viral por las redes sociales, se puede ver cómo, al darse cuenta de que están siendo enfocados por la televisión, el gesto de ambos tortolitos cambia repentinamente. La mano del hombre deja de rodear los hombros de la mujer y la cara de ambos es un poema. “Se cagó”, se intuye a él decir con claridad.

La situación ha hecho especular a los usuarios de Internet, cuya teoría más extendida es que se trata de una infidelidad retransmitida en directo. La prueba del delito emitida para miles de espectadores.