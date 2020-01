Atacaron a una persona con discapacidad que vive en situación de calle y le robaron la silla de ruedas

Un discapacitado que vive en situación de calle fue agredido anoche por tres delincuentes que también le robaron la silla de rueda en la que se trasladaba. La víctima, que vive a la intemperie en peatonal San Martín al 800, quedó sin el dispositivo que le permitía movilizarse y con el que también podía ganarse la vida, ya que trabaja como vendedor ambulante.

"Vinieron tres y me sacaron la sillita de ruedas", contó Juan, quien añadió que sus agresores se encontraban "algo más" que borrachos: "Estaban un poco de todo", dijo.

"Se me asomó uno y me sacó la silla, vinieron dos más y ya no podía hacer nada", recordó en diálogo con Telefe Rosario, y aseguró: "La silla es un trabajo para mí, con eso me puedo mover. Ahora ni me puedo mover".

Finalmente, gracias a una iniciativa del canal y a la intervención de los gobiernos municipal y provincial, Juan pudo tener una nueva silla para reemplazar la que le fue robada.

Fuente: La Capital