Bomba en el mercado de pases:  Manchester United intentará llevarse a Tevez

Sobre el cierre del mercado de pases invernal en Europa, el Manchester United podría soltar una bomba que haría mucho ruido en Sudamérica: estaría planeando el retorno de Carlos Tevez a préstamo hasta el final de esta temporada. Como consecuencia de la baja por lesión del delantero Marcus Rashford (máximo goleador de los Diablos Rojos esta temporada), en Old Trafford pensaron en la incorporación del Apache, con vínculo en Boca hasta mediados de este año.

La información surgió del medio italiano Tuttosport y rápidamente se replicó en Manchester y las redes sociales. Rashford sufrió una fractura por sobrecarga en su espalda la semana pasada durante el replay por la tercera ronda de la FA Cup ante Wolverhampton y Carlitos aparece como una opción viable por su conocimiento del club británico, ya que militó allí del 2007 al 2009 antes de ser traspasado al Manchester City (sumó seis títulos incluidas una Champions League y un Mundial de Clubes). Vale recordar que Tevez y Ole Gunnar Solskjaer, actual entrenador del cuadro mancuniano, no compartieron plantel ya que el argentino llegó justo en la temporada del retiro del noruego.

Tevez realizó la pretemporada con el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, que no lo tiene como prioridad (no lo incluyó en el equipo titular que probó de cara al reinicio de la Superliga este domingo), y podría ver con buenos ojos probarse en un fútbol de alto nivel a esta altura de su carrera. Él fue contundente al declarar que quería continuar en el Xeneize y no vestiría otra camiseta en Argentina que no fuera la azul y oro, pero la coyuntura lo invita a reflexionar sobre su futuro.

En Tuttosport indicaron que “Los Red Devils están buscando un reemplazo después de la lesión de Rashford y el argentino también entre los candidatos elegibles”. Además, recordaron su traspaso en 2007 proveniente del West Ham a cambio de 13 millones de euros. Se llevan disputadas 24 jornadas en la Premier League y el United marcha en el quinto lugar de la tabla a 20 puntos del líder Liverpool y en busca de la clasificación a la próxima Champions. En tanto, figura en el cuadro de 16avos de final de la Europa League (se medirá con el Brujas belga), espera por un rival en la Cuarta Ronda de la FA Cup y el miércoles 29 de enero disputará la vuelta por las semifinales de la Copa de la Liga inglesa ante el City como visitante (cayó 3-1 de local en la ida).

Desde la dirigencia boquense no pondrán mayores oposiciones para su marcha en caso de que se concrete una oferta mientras continúan tras los pasos del peruano Paolo Guerrero para reforzar la delantera.