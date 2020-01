Turner Latin America se lanza al mercado de películas originales con productora propia

Turner Latin America, la empresa de medios multiplataforma perteneciente a WarnerMedia, presentó su nueva productora de películas Particular Crowd en el marco de la feria mundial de contenido televisivo y digital NatpE 2020 en Miami.



"En 2019 construimos un total de 30 títulos y en 2020 vamos a sumar 60 más. Nuestra gran ambición de escala va de la mano de una voluntad inquebrantable de desarrollar historias de gran calidad", dijo en la presentación el vicepresidente ejecutivo de Turner en el área de entretenimiento, el argentino Tomás Yankelevich.



"El poder de las películas como parte de nuestra experiencia del mundo es innegable, además de ser el motor del éxito de nuestros networks. Es por eso que en Turner vimos como un paso natural empezar a producir nuestras películas originales", agregó en presentación mundial de Particular Crowd, desarrollada en un hotel de Miami.



Las películas de originales de Turner estarán disponibles en una base multiplataforma, que incluirá estrenos en TV lineal con contenido original para TNT y Space, y también algunos estrenos en la pantalla grande, a través de un acuerdo de exclusividad con Cinépolis (ex Village) en toda América Latina.



Además, algunas películas estarán disponibles en formato de episodios seriados de corta duración en diversas plataformas de redes sociales.



Los filmes, según informó la empresa, abarcarán los géneros de comedia, comedia romántica, terror, suspenso y películas para adolescentes y familiares.



El estreno de Particular Crowd será con la comedia "Plus One", de Jeff Chan y Andrew Rhymer con Maya Erskine, Jack Quaid, ganadora del premio del público en el festival neoyorquino de Tribeca.



Entre los títulos que estarán disponibles se destacan "Possessor", ópera prima de Brandon Cronenberg (el hijo de David), que tendrá su premiere mundial este sábado en el Festival Sundance, y la comedia de acción "Guns Akimbo" protagonizada por Daniel Radcliffe, quien también actúa en "Escape from Pretoria".



Según dijo Yankelevich a la prensa, las producciones serán en inglés y con el estilo narrativo estadounidense, con el objetivo de crear cintas de alcance global.



A su vez, se informó de un acuerdo de adquisición, Wattpad, una suerte de red social de lectores y escritores que publican sus trabajos, con el fin de obtener historias para ser adaptadas a películas.



Particular Crowd contará con la colaboración de las compañías MarVista Entertainment, Defiant Studios, Kodiak Pictures, Sony Pictures Television/Blumhouse Television, Teashop Film, Signature Entertainment y Breakthrough Entertainment.



Así, WarnerMedia suma otro actor a la competencia en la producción de contenidos a meses de lanzar su esperada plataforma HBO Max, con la que saldrá a pelearle de igual a igual a Netflix, Disney +, Amazon Prime y Apple TV.