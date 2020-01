Maryta presentó su nuevo video clip abordando el acoso y el lenguaje inclusivo

“Si no quiero, no me toques; si no quiero, no me beses”, dice el estribillo del tema. Mirá el video.

La cantante Maryta de Humahuaca presentó su último video clip “Enfiestadita”, una canción de autoría propia donde aborda el acoso en Carnaval y el lenguaje inclusivo.

El tema fue presentado oficialmente el pasado miércoles y publicado este sábado en su cuenta de Facebook.

El vídeo se filmó el sábado pasado en una casa del barrio Los Perales con el apoyo de mujeres artistas, militantes feministas, periodistas, futbolistas (del equipo donde juega Maryta, Las Sacachispas), abogadas, militantes de la Corriente Marina Vilte, etc., y varones actores y músicos, que dijeron sí a esta iniciativa realizada a pulmón, con el fin de concientizar acerca de esta realidad sobre los excesos en relación a las mujeres y disidencias durante una de las fiestas más importantes de nuestra provincia.

La letra de Enfiestadita:

Ya se acerca el Carnaval todos queremos bailar

Con mis comadres me junto y todes vamos a festejar

Un traguito y otro más, viene de aquí y de allá

Ya hemos tomado bastante, vamos picantes hay que parar

Si no quiero, no me toques; si no quiero, no me beses

Yo también tengo derecho a estar enfiestadita en Carnaval

En ronda vamos a estar, circulo de amistad

Pero si algunas se tardan, juntas las iremos a buscar

Quiero que este Carnaval se quede en mi corazón

Los recuerdos de alegría en compañía siempre es mejor

Si no quiero, no me toques; si no quiero, no me beses

Yo también tengo derecho a estar enfiestadita en Carnaval

Compadre y hermanitos gracias por estar acá

Vamos directo a Humahuaca en alguna carpa hay que chayar

Albahaca y mistura, talco y nieve no hay

Jugaremos todos juntos, respetando este lugar

Si no quiero, no me toques; si no quiero, no me beses

Yo también tengo derecho a estar enfiestadita en Carnaval