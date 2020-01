Propuestas recreativas de la Escuela de Verano

Con el objetivo de promover el desarrollo cognitivo, físico, nutricional y de habilidades sociales de los niños y adolescentes de La Mendieta y Pampa Blanca, autoridades municipales de esas localidades junto al Ministerio de Desarrollo Humano dieron inicio a las propuestas recreativas, culturales, deportivas y educativas del programa provincial "Recreando en Vacaciones, Escuelas de Verano 2020".

En la Escuela Nº 92 "Padre Tarcisio Rubín" de La Mendieta, la secretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Claudia Choque, encabezó el acto de presentación y firma de convenio de la Escuela de Verano junto al jefe comunal anfitrión Ricardo Farfán. Asistieron el director provincial de Juventud, Diego Trujillo, y del coordinador de Sistemas de Cuidados, Durbal Carrizo. En el barrio El Sauzal, todos los días de semana de este mes y febrero, los niños recibirán una alimentación nutritiva y disfrutarán de talleres de arte, huerta, reciclado, instrucción (charlas de concientización), recreación y juego.

En la ocasión, Choque expresó que se trataba de "una iniciativa acertada del gobernador Morales, con el acompañamiento de los ministerios de Desarrollo Humano bajo la titularidad de Natalia Sarapura y de Educación" que conduce Isolda Calsina.

"Una gran cantidad de niños están asistiendo, más de veinte mil de alrededor de ochenta escuelas en toda la provincia, y una puede palpar esto en el diálogo con los niños y los adultos presentes, en el agradecimiento y en las propuestas que hacen", sostuvo Choque, y agradeció a los intendentes que colaboraron para que las actividades se puedan llevar adelante.

Por su parte, el coordinador Carrizo anheló que "esto no sólo garantice la alimentación adecuada para los niños, sino también nos permita descubrir a nuevos y nuevas artistas, con proyecciones de futuro. Que piensen que El Sauzal puede ser un mejor lugar, y los adultos acompañar estas actividades".

En esa misma línea el funcionario consideró "es una inversión muy grande, no sólo económica, sino también de perspectiva a un futuro", y concluyó agradeciendo a los padres "porque si no fuera por ellos y ellas de comprometerse con las niñeces, estas actividades no se podrían hacer".

Por otro lado, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano recorrieron la Escuela Nº 178 "Nicolás Lamas" de Pampa Vieja y la Escuela Nº 55 "Patricias Jujeñas" de Pampa Blanca, donde en total más de doscientos niños y adolescentes van a poder potenciar sus habilidades físicas, intelectuales y psíquicas mediante la participación en actividades creativas, culturales y de recreación.

En la oportunidad hicieron entrega de los recursos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades al intendente Bruno Monzón. "Para nosotros esta propuesta es un alivio porque somos una zona rural tabacalera, no todos nos vamos de vacaciones y es muy especial que los chicos estén en una Escuela de Verano", apuntó el jefe comunal.

"Quiero agradecer al Gobernador Morales que pensó en los chicos que ahora van a poder venir a aprender, divertirse, hacerse nuevos amigos y la idea es que ellos tengan una mañana de recreación y nutrición, por lo que estamos contentos porque Pampa Blanca está en la agenda a nivel provincia", enfatizó Monzón.