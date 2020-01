Real Madrid ganó y es el único líder

Real Madrid le ganó como visitante a Valladolid por 1 a 0, en el partido que le puso fin a la vigesimoprimera fecha Liga de España de fútbol y es puntero en soledad del certamen, tres puntos por encima de Barcelona, que cayó ante Valencia por 2 a 0.

El “merengue” jugará el próximo fin de semana con Atlético de Madrid el clásico y Barcelona recibirá al colista Leganés.

El partido se jugó en el estadio José Zorrilla, en Valladolid, y el único tanto del conjunto "Merengue" fue anotado por el defensor Nacho, a los 37 minutos de la parte final.

Con la victoria, Real Madrid lidera por primera vez en el torneo en soledad, suma 46 unidades y se distanció a 3 del escolta Barcelona y a 8 del tercero Sevilla.

Por su parte, Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, golpeado por su reciente eliminación en la Copa del Rey a menos de un equipo de la Segunda B (tercera división), sumó ayer una nueva decepción en la Liga de España tras empatar sin goles como local ante Leganés, que comparte el último puesto con Espanyol de Barcelona.

Ante su público y con un funcionamiento muy desteñido, el equipo "Colchonero" agrandó la racha adversa que desató la final perdida por penales ante el Real Madrid en Arabia Saudita, por la Supercopa de España, y que se extendió el fin de semana pasado ante Eibar (0-2) también por el torneo local.

La perturbación generada por la derrota ante el modesto Cultural Leonesa, el jueves pasado, continuó en la víspera en el "Wanda Metropolitano", donde un Atlético sin respuestas futbolísticas no pasó de un empate que puede dejarlo a diez unidades de la punta.

El equipo del "Cholo" Simeone, que ayer alineó al argentino Ángel Correa entre sus titulares, se ubica en el cuarto lugar con 36 unidades, junto con el sorprendente Getafe.

Leganés, que sufrió la expulsión de su arquero Iván Cuellar en tiempo de descuento, se llevó un punto valioso que lo dejó igualado con Espanyol en el último escalón de La Liga (15), pero con mejor diferencia de gol.

Los "pepineros" contaron con el ex lateral de Boca Juniors Jonathan Silva en la formación inicial y también con el ingreso del delantero Guido Carrillo, de pasado en Estudiantes de La Plata.

Resumen

Viernes: Osasuna 2 - Levante 0.

Sábado: Espanyol 1 - Athletic Bilbao 1; Valencia 2 - Barcelona 0; Alavés 1 - Villarreal 2 y Sevilla 2 -Granada 0.

Ayer: Atlético de Madrid 0 - Leganés 0; Celta de Vigo 0 - Eibar (Esteban Burgo y Pablo De Blasis) 0; Getafe 1 - Betis 0; Real Sociedad 3 - Mallorca 0; y Valladolid 0 - Real Madrid 1.

Posiciones: Real Madrid 46; Barcelona 43 puntos; Sevilla 38; Getafe y Atlético de Madrid 36; Real Sociedad y Valencia 34; Villarreal y Athletic Bilbao 31; Osasuna 28; Betis y Granada 27; Levante 26; Alavés y Eibar 23; Valladolid 22; Mallorca 18; Celta de Vigo 17; y Leganés y Espanyol 15.

Real Madrid jugará el clásico con Atlético el próximo fin de semana.

Alario en Aleman..

Bayer Leverkusen venció ayer con un gol de tiro penal del delantero argentino Lucas Alario -exRiver Plate- a Fortuna Düsseldorf por 3 a 0, en condición de local, se colocó en el quinto puesto de la Bundesliga y se acercó a la zona de Champions League, en uno de los dos encuentros que cerraron la decimonovena fecha del torneo de fútbol alemán.

Los goles de la victoria del equipo de Renania del Norte- Westfalia los anotaron el mediocampista germano Kai Havertz, a los 40 minutos de la etapa inicial, el defensor Lars Bender, a los 33 del segundo tiempo, y Alario, de tiro penal, a los 44 del complemento, luego de haber ingresado a los 30 de la parte final en reemplazo del volante francés Moussa Diaby.

Gol y expulsión de Lautaro en Italia

Lautaro Martínez abrió el marcador en el empate de Inter ante Cagliari 1 a 1, de local, y en el tiempo adicionado sufrió su primera expulsión en la Serie A de Italia, lo que motivó una intempestiva reacción contra el árbitro Gianluca Manganiello. El “Toro” sumó la undécima conquista en la temporada con un cabezazo de pique al suelo cuando se jugaban 29 minutos del primer tiempo. Cagliari igualó a través del belga Radja Nainggolan a los 33’ de la etapa final y en el descuento, con el equipo local desesperado en busca del triunfo, el exfutbolista de Racing se ganó la segunda amonestación y consecuente tarjeta roja debido a un reclamo airado por un foul no cobrado.

En el estadio San Paolo, Napoli sorprendió a Juventus y lo venció por 2 a 1, con los tantos del polaco Piotr Zielinski, a los 18 de la parte final, y el italiano Lorenzo Isigne, a los 41 del segundo tiempo; descontó el portugués Cristiano Ronaldo, a los 45 de ese período.

En Juventus jugaron los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuían, quien fue silbado durante todo el partido por la parcialidad de Napoli, de donde no se fue en los mejores términos. En el clásico de la capital, Lazio no pudo continuar con su racha histórica de triunfos seguidos y empató 1-1 con Roma en el estadio Olímpico.

Neymar y Kobe

Neymar, un confeso fanático del básquet, homenajeó ayer al fallecido Kobe Bryant en el festejo de su segundo gol para la victoria de París Saint Germain sobre Lille por 2-0, como visitante, por la fecha 21 de la liga 1 francesa. El crack brasileño formó con sus manos un dos y un cuatro, en referencia al histórico dorsal 24 de Bryant, y miró al cielo luego de anotar su segundo gol, de penal, en una nueva victoria de PSG. Neymar también había abierto el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, pero recién se enteró de la noticia durante el entretiempo. El equipo parisino alcanzó los 52 puntos y se encamina a un nuevo título.

United en la Copa FA

Manchester United, con el arquero argentino Sergio Romero como titular, goleó ayer por 6-0 a Tranmere Rovers, de la tercera división, y se clasificó a los octavos de final de la Copa FA, que también tuvo como sorpresa el empate 2-2 de Liverpool que deberá jugar un nuevo partido contra el humilde Shrewsbury Town. El arquero mundialista, que la última semana protagonizó un impactante accidente automovilístico sin consecuencias físicas, fue titular por décima vez en la temporada y en ocho partidos mantuvo la valla invicta. En la presente Copa FA tiene asistencia perfecta y no recibió goles en los tres partidos que jugó el equipo dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjaer.

En el inicio de la jornada de domingo, Manchester City también avanzó de ronda tras superar a Fulham por 4-0, como local.

El defensor Nicolás Otamendi fue titular y reemplazado a los 29 minutos del segundo tiempo, mientras que Sergio Agüero fue preservado y se quedó en el banco de suplentes.

La sorpresa de la jornada fue el empate de Liverpool, líder invicto de la Premier League, que le ganaba por 2-0 a Shrewsbury Town, humilde equipo de la tercera división, pero tuvo diez minutos fatales que permitieron la remontada y posterior empate del dueño de casa para forzar la revancha que se disputará en el estadio Anfield. Shrewsbury Town está en el puesto 16 de 23 en la Football League One, tercera división de Inglaterra, pero hoy hizo historia y le cortó una racha de nueve triunfos en cadena.