Veganismo: "Cuando una dieta no es controlada conlleva ciertos riesgos"

-¿Qué es el veganismo?

-Cuando hablamos de veganismo estamos hablando de un subgrupo de los vegetarianos, acá tenemos varios subgrupos. El vegano es aquella persona que no consume ningún tipo de producto alimenticio o alimento que provenga de los animales. Una persona vegana es aquella que no consume nada, incluso han dejado de lado la miel.

-¿Tiene algún impacto en la salud no consumir nada de este grupo alimenticio?

-A diferencia de una dieta vegetariana o lactoovovegetariana, que puede cubrir todos requerimientos nutricionales, una dieta vegana muchas veces no llega a cubrir ese requerimiento. Porque, además, acá en la provincia cuesta mucho suplir ese consumo. Hay que tener en cuenta que no tenemos a la venta todos los subproductos que vienen enriquecidos con la vitamina B12, que es la que aportan los nutrientes de los animales. Lo que más se revisa en los pacientes veganos es que no llegan a cubrir este requerimiento de la vitamina B12, entonces se los tiene que suplementar.

-¿En Jujuy es más difícil tomar este hábito?

-En Jujuy no llegan mucho estos productos, lamentablemente no. Ahora a raíz de que han abierto muchas más tiendas naturistas y dietéticas llegan y se pueden ver algunos subproductos, pero es muy limitado. Acá, la mayoría de las personas se hacen sus propios productos, por ejemplo, su leche de almendras, de coco, de avena o de arroz, pero en realidad son "seudoleches" porque no vienen del animal y no cuentan con todos los nutrientes que sí contaría una leche, entonces en cambio, en otros países al estar industrializado el proceso, ya vienen enriquecidos y se los puede encontrar en polvo, por ejemplo.

-Entonces, ¿No es lo mismo elaborarlo en casa que comprarlo?

-Lo que pasa con las personas veganas es que tienen una dosis muy baja de vitamina B12, lo que puede alterar un poquito el sistema nervioso o puede provocar algún tipo de anemia. Estos productos elaborados no contienen lo que contienen naturalmente los otros que provienen de los animales, entonces nunca van a cumplir del todo con este requerimiento.

-¿Cuál es la cantidad de vitamina B12 que una persona debe consumir?

-La dosis de vitamina B12 va a depender mucho del momento de desarrollo en el que se encuentre una persona, es diferente la cantidad en un niño, en un adolescente, en un joven, en los adultos y en las mujeres embarazadas, la cantidad que se necesita va a depender de todos esos factores.

-Hay muchos mitos que apuntan a que el veganismo puede llevarte a la muerte, ¿Es cierto esto?

-Cuando una dieta no está siendo controlada conlleva ciertos riesgos. Cuando se empieza a optar por ser vegetariano, el paciente tiene que saber que siempre va a ser necesario suplementar algunos alimentos. Porque uno puede decir "yo voy a ser vegetariano" y vivir a lechuga y tomate, y obviamente no voy a tener todos los nutrientes que necesito, o dicen "voy a ser vegano y vivir solamente a pasta", obviamente eso no es una dieta sana y por lo tanto puede traer complicaciones.

Por eso nosotros insistimos con la importancia de informarse, consultar a un profesional, pero por sobre todas las cosas, llevar una dieta que esté controlada y que veamos que cubre todos los requerimientos nutricionales, si es así, no hay peligro.

¿En los consultorios hay una mayor demanda de consultas de personas que quieran adquirir esta forma de vida?

Ahora este hábito empezó a aparecer un poco más, y en los jóvenes con mayor frecuencia. Acercan al consultorio esta inquietud de cómo arrancar y de qué se trata, ahí es donde empezamos primeramente a ver los requerimientos del paciente y después pasarlo a alimentos buscando las opciones que se ajusten a sus necesidades. Esto se calcula por persona, por peso, por la edad, por talla, y según en qué momento de desarrollo se encuentra.

Cuando le plantean este interés, ¿Explican si lo hacen por moda o por mayor conciencia respecto a la muerte de los animales? Teniendo en cuenta que las redes sociales y los medios de comunicación exponen constantemente el proceso por el cual un animal llega a convertirse en comida.

Hay diferentes consultas. Hay muchas personas que quieren cambiar su estilo de vida porque han tomado conciencia y porque no desean consumir productos que vengan de animales.

Pero es cierto también que muchos otros adoptan el veganismo por una moda y durante un periodo corto de tiempo. Esto pasa mucho en los adolescentes, por ejemplo.

En una consulta hay que revisar el motivo por el cual una persona desea ser vegana y qué es lo que está despertando esta duda o inquietud, para nosotros poder trabajar correctamente. Porque pueden ser varios los factores que las personas nos comenten de por qué deciden esto. Hay que ver por qué empezó su inquietud y cómo lo vamos a plantear también.

Se da mucho en los jovencitos porque muchas veces piensan que sacando algún grupo de alimento van a poder permanecer más delgado o van a tener mejor estado físico, entonces es con eso que tenemos que tener mucho cuidado.

Cuando un joven le plantea esto del cuerpo perfecto, el de la imagen de las redes, ¿cuál es su respuesta?

Cuando plantean este tema de lo que es específicamente imagen se les explica que por más que yo quiera hacer una dieta, la dieta tiene que ser completa, y por más de que yo no consuma carne, tengo que suplementar cada día en mi plato la porción de los alimentos ricos en hierro y cómo voy a tener que hacer para lograr una proteína de alto valor biológico.

¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace a una persona que toma este hábito de alimentación?

Para el vegetarianismo en general, para hacer la transición, si venimos teniendo una dieta omnívora es necesaria hacer a consulta con el médico, algún laboratorio y consultar a un nutricionista.

El veganismo en Jujuy no se da tanto, lo que se está dando más es la elección de la dieta lactoovovegetariana, esta por ejemplo es más completa, más variada y contiene más nutrientes.

Desde que nacemos aprendemos a comer, pero esta forma de comer es muy distinta y yo tengo que saber cómo voy a incorporar los alimentos, por eso siempre se recomienda una consulta para saber cómo voy a combinar y cómo voy a llegar a tener una alimentación sana, variada y completa.

¿Se puede vivir toda una vida sin consumir nada de proteína animal?

En realidad, las personas veganas pueden tener una vida normal siempre y cuando estén controlados y consuman los nutrientes que no llegan a cubrir con la dieta, como es el caso de la vitamina B12; se puede, pero tengo que estar controlado.

En el caso de los lactoovovegetarianos, no hay tantas dificultades para cubrir esa vitamina, porque al consumir lácteos y huevos está completa, obtengo la vitamina, pero tengo que saber cómo combinar el resto de los alimentos para obtener una proteína de alto valor biológico.

¿Los nutricionistas recomiendan o no esta dieta?

Siempre las dietas vegetarianas, veganas o cualquier otra son recomendables si estamos asesorados. Las veganas aún con más razón necesitan el asesoramiento correcto de un profesional.

Sucede que muchas veces, los que adoptan esta dieta consumen mucha información que hay en internet y en las redes sociales, o a veces son guiadas por personas que ya están en el mundo del veganismo, pero no es para todos lo mismo, porque no todos tenemos los mismos requerimientos, depende mucho de la edad, la actividad física, de la etapa de desarrollo, la estatura, son muchísimos los aspectos que hay que tener en cuenta.

Muchas veces en el afán de querer llevar una vida saludable cometemos muchos errores que hacen daño a nuestra salud.