Gobierno sin injerencia en la situación de Sala

El juez Pablo Baca, titular del Superior Tribunal de Justicia, dio su versión sobre una nota y los audios difundidos por un portal nacional, en la que se refiere a la supuesta incidencia del Gobierno provincial en la situación judicial de Milagro Sala.

Al respecto, dijo que los audios que se le atribuyen "fueron obtenidos sin mi conocimiento ni aprobación, en forma ilegal y clandestina, y corresponden a conversaciones privadas en el ámbito de la intimidad. Las grabaciones fueron editadas sesgadamente e interpretadas en forma malintencionada para llegar a conclusiones que son contrarias al contenido de los audios, todo lo que se puede comprobar con sólo escucharlos y compararlos con las notas que se refieren a ellos".

Agregó: "a propósito de la relación que se pretende efectuar entre esos audios y la situación de Milagro Sala en distintas causas que tramitan en la Provincia, debo señalar que me encuentro excusado en las mismas y de hecho no he tenido intervención en ninguna de ellas".

"Por último, del contenido de los audios -y a pesar que fueron editados y tergiversados- no se desprende ninguna injerencia de los otros poderes en la Justicia jujeña. De manera que los audios no pueden ser utilizados, como se está haciendo, para poner en duda la independencia del Poder Judicial de Jujuy, porque de ellos resulta justo lo contrario".