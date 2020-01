Vecinos protestaron contra los tarifazos de Ejesa

Tal como lo habían anunciado a través de redes sociales y otros medios, vecinos autoconvocados de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se manifestaron frente a las oficinas de la empresa Ejesa, repudiando un desmedido incremento de la tarifa de luz en el ultimo bimestre, exigiendo que se les de una solución al respecto, ya que no les alcanza para pagar.

El reclamo se inició pasadas las 10, en Aristóbulo del Valle y Pedro Goyena, la esquina donde Ejesa tiene su sede en San Pedro. Mientras algunos, resignados ingresaban a pagar sus boletas, un grupo de aproximadamente 50 personas, comenzó a entonar cánticos en contra de la empresa prestataria del servicio. Con el correr de los minutos se fueron sumando más, pidiendo a viva voz ser atendidos por el gerente.

Como nadie salía, fueron caldeandose los ánimos de la gente que, con boleta en mano, gritaba "nos están robando". En ese momento llegaron tres concejales del oficialismo y uno de la oposición para actuar como mediadores, entre los vecinos enardecidos y la empresa.

Mientras tanto, afuera, seguían apareciendo casos de personas afectadas por este tarifazo, como es el de una jubilada de avanzada edad, que contó que sus últimas dos boletas rondaban entre los $7.000 y $7.500. "Yo no tengo ni aire acondicionado en mi casa y la plata no me alcanza para pagar las boletas, por eso estoy aquí" dijo la mujer.

Por otro lado, un hombre que tiene una pequeña carpintería, relató que con lo poco que produce no le alcanza para pagar la boleta de Luz. Sumado a eso, tampoco puede repartir su mercadería, porque el combustible "se fue a las nubes".

Entre los tantos manifestantes, se pudieron encontrar jubilados, maestros, empleados públicos, obreros de la construcción, beneficiarios de planes, trabajadores independientes, remiseros, incluso policías, quienes aseguraron que lo que hace la empresa Ejesa, desde hace varios años, es "robarle a la clase trabajadora".

Algo que molestó mucho a los vecinos que participaron de la protesta, fue la presencia de un representante de la Susepu, quien intentó explicar y calmar la situación, pero su argumento no fue aceptado, ya que no pudo justificar el excesivo incremento de la tarifa y solo se limitó a decirles que debían regular su consumo, para no pagar tanto. Esa fue la gota que rebalso el vaso, ya que sus dichos acrecentaron el enojo de la gente. Fue entonces que las autoridades de Ejesa San Pedro, se vieron obligadas a salir a explicarles a los vecinos lo que iba a suceder en adelante.

Evaluarán cada caso

Luego de más de una hora de reclamo, y una fuerte custodia policial en las oficinas de la empresa de energía, se comenzaron a dar los primeros avances de esta reunión, entre los concejales y representantes de la empresa.

Desde Ejesa aseguraron que van a revisar caso por caso las facturas de los vecinos que presentan algún reclamo. Para ello, dijeron, necesitan un listado de todas las familias que recibieron una boleta de servicio con incremento, para poder organizar el trabajo. Es decir que cada vecino, deberá presentar por escrito su reclamo y seguir los pasos administrativos. No se habló del tiempo que demandara esta tarea, pero Ejesa se comprometió a que no habrá cortes de servicio, hasta que se revisen todos los casos.

Esta respuesta no convenció a los usuarios quienes consideraron que es necesario que la empresa revise la lectura y facturación que realiza, porque "no es posible que mes a mes se incremente el servicio sin ninguna explicación" señalaron.