Pasaron 4 años y no se sabe nada de Cintia Tolaba

A cuatro años de la misteriosa desaparición de Cintia Elizabeth Tolaba, sus familiares pidieron a la Justicia que continúe la búsqueda y solicitaron a los organismos correspondientes, la difusión masiva de la foto y datos de la joven.

Sin más medios económicos que los haberes que perciben en sus respectivos trabajos, la familia se movilizó a distintas localidades y provincias en busca de Cintia, pero hasta el momento, nada ni nadie pudo aportar un mínimo detalle que permita determinar su paradero.

El dolor se prolongó y se hizo sentir con fuerza en el corazón de la familia, que durante estos cuatro años, sufre la desazón de no saber qué pasó con la joven, por lo que adelantaron que se presentarán en el Centro Judicial San Pedro, para hablar con el fiscal y pedir que se brinde detalles de la investigación realizada y prosiga la búsqueda.

Ayer El Tribuno de Jujuy se trasladó hasta la localidad jujeña de Santa Clara, ubicada en el departamento Santa Bárbara y en la oportunidad, mantuvo una entrevista con la familia de Cintia Elizabeth.

"Hoy es un día muy triste para mí, porque hace cuatro años que está desaparecida mi hija Cintia Tolaba, no sé nada de ella, no sé dónde se encuentra. Pido a la Justicia que la busque, necesito que me den respuestas sobre mi hija".

Comenzaba de esta manera, el pedido, la súplica de la madre de Cintia, Haide Juradillo.

Al recordar lo ocurrido el 2 de enero de 2016, indicó que estaban todos juntos en casa, ella, su esposo Aldo Ariel, Cintia y su pequeño hermano. "A la noche, a las 22, dijo que iba hasta la plaza un rato y volvía. Desapareció, no volvió nunca más, nunca más le volví a ver la cara, hace cuatro años que no está con nosotros, no sé dónde está mi hija. No sé nada", expresó con lágrimas en los ojos la madre.

Apuntó que desde el momento de la desaparición y hasta el día de la fecha, no fue citada por la Justicia y que no tiene novedades sobre el paradero de Cintia.

"Pido que vuelvan a abrir el caso de mi hija, porque ella sigue desaparecida, pido que la busquen, que la encuentren", dijo Haide, al adelantar que esta jornada llegará hasta el Centro Judicial San Pedro para que la fiscalía que tiene ahora el caso de su hija, le informe sobre la situación del expediente.

El abuelo de Cintia, Pablo Tolaba rompió el silencio y desde el dolor que es de toda la familia, dio cuenta que pese a haberla buscado por todos lados, no pudieron dar con ella. "Como todo está en manos de la Brigada y de la Justicia, tendrían que dar veracidad a la familia, si se sigue o no el caso; al parecer está cerrado y nosotros pedimos que se reabra y se siga investigando. Esto es lo que pedimos, porque hay desesperación, no sabemos si está viva o está muerta. Queremos que le den importancia al caso, que se profundice la investigación; queremos que pasen las circulares, porque en cuatro años, no es posible que no haya concurrido a ningún hospital público, le pedimos por favor que nos escuchen".

Por su parte su abuela Angélica, sumó su mensaje y el dolor por la desaparición de su nieta.

"Hace cuatro años que está desaparecida, que las autoridades la busquen, hace cuanto que nosotros andamos por todos lados buscándola en Jujuy, Salta y no podemos encontrar nada. A la Justicia, como autoridad, toda la familia le suplica que la busquen, pueden hacerlo".

El padre de Cintia, Aldo Ariel Tolaba, también imploró a las autoridades, a la policía y a todos los que puedan, que les den una mano. "Anduvimos en hospitales, en los supermercados poniendo la foto de Cintia, hicimos y hacemos todo lo que podemos y ahora vamos a empezar de nuevo, no tenemos muchos medios, todo sale del bolsillo del trabajo que tenemos para poder movilizarnos, a nosotros nadie nos da nada, hacemos lo que podemos" sostuvo.

Se realizaron varios rastrillajes sin resultados

El 2 de enero de 2016, a las 22 Cintia Elizabeth Tolaba (15), estudiante del Bachillerato Nº 10 “Francisco Luna”, se encontraba en su hogar junto a sus padres y su hermano. Salió para ir a la plaza del pueblo, distante a cinco cuadras de la casa y nunca más volvió a saberse de ella.

Los padres radicaron la denuncia en la Seccional 28º de Santa Clara y posteriormente la Brigada de San Pedro se hizo cargo de la investigación. El fiscal José Alfredo Blanco, quien en ese entonces se encontraba a cargo de la Fiscalía de Investigación Nº 9, expresó que tras la denuncia que efectuó la madre, dispuso una serie de medidas, cumpliendo al pie de la letra con el protocolo de búsqueda, cursando notificaciones a todas las fuerzas de seguridad y organismos de Control.

“Se han cumplido medidas de búsqueda en distintas localidades, como en El Fuerte, Caimancito, zona cercana a Santa Clara, incluso se ha dispuesto la búsqueda con perros de la Policía, pero los resultados no son positivos”, había dicho en aquella oportunidad ante la requisitoria de nuestro diario, apuntando que de todos los indicios, informaciones, denuncias y rastros que se han seguido, no se han tenido resultados.

Luego el fiscal José Blanco se hizo cargo de la Fiscalía de Violencia y Género y Sexual Nº 2 y la fiscal Silvia Farall quedó a cargo de la Fiscalía Nº 9, la que en la actualidad está a cargo del fiscal Ernesto Resúa.